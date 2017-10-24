Рейд МЧС по домам с печным отоплением

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Печка есть - должен быть и контроль. В новогодние каникулы сотрудники МЧС совместно с представителями администрации и коммунальных служб проводят рейды по домам с печным отоплением. Элементарные правила безопасности соблюдают далеко не везде.В холодную погоду чаще всего причиной бытовых пожаров становятся нагревательные приборы и неисправные печи. В этом году начало зимы можно отнести к теплой европейской и средняя температура воздуха не заставляет жильцов с печным отоплением круглосуточно отапливать свое жилье. Однако, деревянные дома с печным отоплением - это зона повышенного риска. В рейдах инспекторы проверяют состояние печей, наличие предтопочных листов, а также в каком состоянии находятся дымоходы, а также электропроводка. В обязательном порядке с жильцами проводится инструктаж. Поскольку на них лежит большая ответственность, и от соблюдения правил пожарной безопасности зависит их жизнь и сохранность имущества.Все нарушения, которые выявил инспектор пожнадзора жильцы обещали устранить в ближайшее время. Отметим, что начало нового года не обошлось без происшествий. Уже произошло 13 пожаров, на которых погибло 5 человек.Добавим, что каждые выходные сотрудники МЧС совместно с представителями администрации и коммунальных служб проводят рейды по домам с печным отоплением, чтобы напомнить жителям о соблюдении правил пожарной безопасности.