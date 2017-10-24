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Новости / Общество

Рейд МЧС по домам с печным отоплением

Сегодня, 11:26 | Просмотров: 78 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Печка есть - должен быть и контроль. В новогодние каникулы сотрудники МЧС совместно с представителями администрации и коммунальных служб проводят рейды по домам с печным отоплением. Элементарные правила безопасности соблюдают далеко не везде.

В холодную погоду чаще всего причиной бытовых пожаров становятся нагревательные приборы и неисправные печи. В этом году начало зимы можно отнести к теплой европейской и средняя температура воздуха не заставляет жильцов с печным отоплением круглосуточно отапливать свое жилье. Однако, деревянные дома с печным отоплением - это зона повышенного риска. В рейдах инспекторы проверяют состояние печей, наличие предтопочных листов, а также в каком состоянии находятся дымоходы, а также электропроводка. В обязательном порядке с жильцами проводится инструктаж. Поскольку на них лежит большая ответственность, и от соблюдения правил пожарной безопасности зависит их жизнь и сохранность имущества.

Рейд МЧС по домам с печным отоплениемАЛЕКСАНДР РАКИТИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Посмотрели с их разрешения печи и проводку. Были замечания к отопительным печам. В одной квартире были трещины, выпадение кирпичей в районе топочного отверстия, отсутствие надлежащего размера предтопочных листов. Проводка в этих домах была заменена».

Все нарушения, которые выявил инспектор пожнадзора жильцы обещали устранить в ближайшее время. Отметим, что начало нового года не обошлось без происшествий. Уже произошло 13 пожаров, на которых погибло 5 человек.

Рейд МЧС по домам с печным отоплениемКОНСТАНТИН БАРМИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Буквально в первые 10 минут наступившего года пожарные подразделения Яранского района выдвинулись на пожар. В жилом строении было обнаружено трое погибших. Также пожары с погибшими были в Юрьянском и Малмыжском районах нашей области».

Добавим, что каждые выходные сотрудники МЧС совместно с представителями администрации и коммунальных служб проводят рейды по домам с печным отоплением, чтобы напомнить жителям о соблюдении правил пожарной безопасности.


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