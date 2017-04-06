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В Стрижах жителям первого дома по улице Заводской было не до праздников

Сегодня, 11:28 | Просмотров: 204 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Стрижах жителям первого дома по улице Заводской было не до праздников. Зданию всего лишь год. Но оно уже в плачевном состоянии. Проживающие здесь переселенцы из ветхого жилья, уверяют - в старом доме было лучше.
 
 
- У нас штукатурка не держится на пеноблоках. Мы можем взглянуть на такую стену. Вот видите, она шатается вся.

Дому всего один год, а этой штукатурке пара месяцев. Анна Лекомцева голыми руками могла бы очистить целую стену. Качество работы строителей, да и сама штукатурка оставляют желать лучшего.

- Разве должна быть такая штукатурка. Песочек. Это же песочек самый настоящий.

Штукатурка обваливается по всему подъезду. На некоторых лестничных клетках можно встретить целые стены "голышом".

В Стрижах жителям первого дома по улице Заводской было не до праздниковАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Как рассказали жители, два дня назад штукатурка с этой стены - рухнула. Причем вся разом. За минуту до этого происшествия по лестнице прошел человек. Только чудом удалось избежать травм».

Об этом доме мы уже неоднократно рассказывали. Сюда не раз с проверкой приезжали надзорные органы. Летом побывал губернатор Кировской области. В итоге Анна Лекомцева получила письмо за подписью, тогда еще зампреда правительства, Ильи Шульгина.

В Стрижах жителям первого дома по улице Заводской было не до праздниковАННА ЛЕКОМЦЕВА, СТАРШАЯ ПО ДОМУ ЗАВОДСКАЯ, 1:
«Формулировка мне очень понравилась. Пенобетонные блоки, по своей природе имеют слабую адгезию. Сцепление со штукатурным слоем. Технология оштукатуривания не регламентируется. Дальше формулировка, не рекомендуется ставить к стенам: мебель, вешать ковры, возле стен. Вот здесь в коридоре никаких ковров нет. Почему здесь происходит отслоение штукатурного слоя?».

Ответ известен. При строительстве использовались некачественные материалы, считает Анна Лекомцева. Дом находится на гарантии. Застройщик регулярно переделывает ремонт. Но через несколько месяцев, вновь штукатурка отваливается. Недавно, в очередной раз, с проверкой в дом пришли представители районной администрации.

В Стрижах жителям первого дома по улице Заводской было не до праздниковВАДИМ НУРГАЛИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА:
«Я думаю что, те дефекты, которые выявляются в процессе эксплуатации, будут устранены. Ну, если нет, то, соответственно, мы будем вынуждены идти органы. Будем принуждать».

В доме проводил проверку следственный комитет, но дело сдали в архив, так и не приняв никакого решения. Несмотря на проверки и ремонты штукатурка продолжает отпадать, а на блоках - трещины. Жители решили написать жалобу на застройщика Президенту и руководителю следственного комитета России.


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