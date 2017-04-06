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В Стрижах жителям первого дома по улице Заводской было не до праздников. Зданию всего лишь год. Но оно уже в плачевном состоянии. Проживающие здесь переселенцы из ветхого жилья, уверяют - в старом доме было лучше.Дому всего один год, а этой штукатурке пара месяцев. Анна Лекомцева голыми руками могла бы очистить целую стену. Качество работы строителей, да и сама штукатурка оставляют желать лучшего.Штукатурка обваливается по всему подъезду. На некоторых лестничных клетках можно встретить целые стены "голышом".Об этом доме мы уже неоднократно рассказывали. Сюда не раз с проверкой приезжали надзорные органы. Летом побывал губернатор Кировской области. В итоге Анна Лекомцева получила письмо за подписью, тогда еще зампреда правительства, Ильи Шульгина.Ответ известен. При строительстве использовались некачественные материалы, считает Анна Лекомцева. Дом находится на гарантии. Застройщик регулярно переделывает ремонт. Но через несколько месяцев, вновь штукатурка отваливается. Недавно, в очередной раз, с проверкой в дом пришли представители районной администрации.В доме проводил проверку следственный комитет, но дело сдали в архив, так и не приняв никакого решения. Несмотря на проверки и ремонты штукатурка продолжает отпадать, а на блоках - трещины. Жители решили написать жалобу на застройщика Президенту и руководителю следственного комитета России.