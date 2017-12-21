Новогоднее представление в театре кукол

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В Кирове продолжается череда новогодних представлений у елки. Дед Мороз и Снегурочка - обязательные гости праздника. Кто придет вместе с ними - всегда сюрприз для ребят. В театре кукол - это персонажи премьерного спектакля.Новогодняя интермедия в этом году не предваряет, а завершает общий театральный праздник. Ребята и их родители уже посмотрели "Сказку Полярной звезды". И сейчас кукольные герои оживают, выходят к нарядной елке и продолжают праздничное представление. Среди них - полярный летчик.Удача не помешает и юным зрителям, именно им вместе с артистами предстоит искать и возвращать похищенную Полярную звезду. Маленькие кировчане всегда с удовольствием играют у елки. Но в праздники у них много и других интересных занятий.С нетерпением ждут ребята и главного новогоднего волшебника. Дед Мороз приходит всегда и поздравляет малышей и взрослых.- Конечно же, в этом году здоровья вам желаю, успехов во всем, что бы вы ни задумали, желаю, чтобы это все сбылось, и оно обязательно сбудется, главное, верить в это, с Новым годом, милые мои, будьте счастливы!