Новогоднее представление в театре кукол
Новогодняя интермедия в этом году не предваряет, а завершает общий театральный праздник. Ребята и их родители уже посмотрели "Сказку Полярной звезды". И сейчас кукольные герои оживают, выходят к нарядной елке и продолжают праздничное представление. Среди них - полярный летчик.
- Прилетаю на праздник с Северного полюса, а это мой друг, зовут Талисман, ав-ав. Наступивший 2018 - год собаки, значит, год меня, и я от своего имени всех поздравляю с этим годом, потому что он будет очень удачный.
Удача не помешает и юным зрителям, именно им вместе с артистами предстоит искать и возвращать похищенную Полярную звезду. Маленькие кировчане всегда с удовольствием играют у елки. Но в праздники у них много и других интересных занятий.
- С горки катаюсь, гуляю с бабушкой в парке.
- Мне нравится, что много выходных.
- Ходим на каток, катаемся с горки, дома играем, в общем, активно проводим время.
С нетерпением ждут ребята и главного новогоднего волшебника. Дед Мороз приходит всегда и поздравляет малышей и взрослых.
- Конечно же, в этом году здоровья вам желаю, успехов во всем, что бы вы ни задумали, желаю, чтобы это все сбылось, и оно обязательно сбудется, главное, верить в это, с Новым годом, милые мои, будьте счастливы!
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
29.12.2017