Кировчанам предлагают оценить работу местной власти
В Кирове продолжается ежегодный интернет-опрос населения. Кировчан просят оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, осуществляющих оказание услуг населению в 2017 году.
Баннер «Оцените работу местной власти!» с опросом размещен на главной странице официального сайта администрации города Кирова.
Интернет-опрос является анонимным. Его результаты будут использованы для выработки предложений по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению.
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