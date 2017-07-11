Кировчанам предлагают оценить работу местной власти

Поделиться новостью:

Все желающие могут дать оценку работе предприятий и организаций в сфере ЖКХ, благоустройства и транспорта.В Кирове продолжается ежегодный интернет-опрос населения. Кировчан просят оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, осуществляющих оказание услуг населению в 2017 году.Баннер «Оцените работу местной власти!» с опросом размещен на главной странице официального сайта администрации города Кирова.Интернет-опрос является анонимным. Его результаты будут использованы для выработки предложений по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению.