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Новости / Общество

Новогодний спектакль в библиотеке для слепых

Сегодня, 10:56 | Просмотров: 69 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Библиотека для слепых сегодня открыла свои двери, чтобы вместе со своими читателями отпраздновать Новый год. Семьи с детьми пригласили поучаствовать в новогодней интерактивной программе.

- Ох, хорошо-то как! Волшебный новогодний снег пошел, под ним все оживает и мы снежные бабы тоже.
 
 
Сотрудники библиотеки репетировали новогодний спектакль несколько недель. Все сделано своими силами - они сами и артисты, и костюмеры. Еще на стадии сценария библиотекари решили - самое важное, чтобы юные зрители не сидели на месте. Для этого придумали веселые конкурсы и подвижные игры.

Новогоднюю историю назвали "Заговор против Снегурочки". Главная задача - вместе с детьми вызволить из снежного плена Деда Мороза.

Новогодний спектакль в библиотеке для слепыхСНЕГУРОЧКА (ОЛЕСЯ КУРДЮМОВА):
«Спасаем Деда Мороза, которого заковала снежная королева в стране льдов. Все закончится хорошо - наши детки со всем справятся».
 
 
Гости праздника - это дети-инвалиды по зрению. Елки для них здесь проводят каждый год, и эта добрая традиция объединяет юных читателей, помогает им найти друзей.

Новогодний спектакль в библиотеке для слепыхСЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОО ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ:
«Дети, как правило, вынуждены заниматься больше дома. Выход и такие встречи очень для них важны».
 
 
На праздник пригласили и взрослых читателей, у кого есть дети. Елена и Аслан Ибрагимовы пришли с внучкой и именно сегодня почувствовали новогоднюю атмосферу.

Новогодний спектакль в библиотеке для слепыхАСЛАН ИБРАГИМОВ, ГОСТЬ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА:
«Настроение веселое, каникулы длинные, отдыхаем потихоньку».

Библиотека на Сурикова, 10, обслуживает читателей с ограниченными возможностями. В основном это слабовидящие и слепые люди разных возрастов. Сегодня для них здесь предлагают большое количество услуг, в том числе и электронных. В компьютерном зале стоит оборудование, которое помогает слепому стать пользователем ПК, расширяет возможности чтения, в том числе и с помощью современных аудиосистем.

ТАТЬЯНА МИШЛАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«Тифлофлешплееров у нас 20 штук. Мы выдаем их на прокат, можно взять на дом».
 
 
После новогодней программы библиотека для слепых уйдет на короткие каникулы и вновь откроет двери для читателей уже 9-го января.


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