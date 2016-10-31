Новогодний спектакль в библиотеке для слепых

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- Ох, хорошо-то как! Волшебный новогодний снег пошел, под ним все оживает и мы снежные бабы тоже.

«Спасаем Деда Мороза, которого заковала снежная королева в стране льдов. Все закончится хорошо - наши детки со всем справятся».

«Дети, как правило, вынуждены заниматься больше дома. Выход и такие встречи очень для них важны».

«Тифлофлешплееров у нас 20 штук. Мы выдаем их на прокат, можно взять на дом».

Библиотека для слепых сегодня открыла свои двери, чтобы вместе со своими читателями отпраздновать Новый год. Семьи с детьми пригласили поучаствовать в новогодней интерактивной программе.Сотрудники библиотеки репетировали новогодний спектакль несколько недель. Все сделано своими силами - они сами и артисты, и костюмеры. Еще на стадии сценария библиотекари решили - самое важное, чтобы юные зрители не сидели на месте. Для этого придумали веселые конкурсы и подвижные игры.Новогоднюю историю назвали "Заговор против Снегурочки". Главная задача - вместе с детьми вызволить из снежного плена Деда Мороза.Гости праздника - это дети-инвалиды по зрению. Елки для них здесь проводят каждый год, и эта добрая традиция объединяет юных читателей, помогает им найти друзей.На праздник пригласили и взрослых читателей, у кого есть дети. Елена и Аслан Ибрагимовы пришли с внучкой и именно сегодня почувствовали новогоднюю атмосферу.Библиотека на Сурикова, 10, обслуживает читателей с ограниченными возможностями. В основном это слабовидящие и слепые люди разных возрастов. Сегодня для них здесь предлагают большое количество услуг, в том числе и электронных. В компьютерном зале стоит оборудование, которое помогает слепому стать пользователем ПК, расширяет возможности чтения, в том числе и с помощью современных аудиосистем.После новогодней программы библиотека для слепых уйдет на короткие каникулы и вновь откроет двери для читателей уже 9-го января.