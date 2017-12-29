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Мнение кировчан о фильме "Движение вверх"

Сегодня, 11:01 | Просмотров: 104 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Три секунды, которые перевернули историю баскетбола. В кинотеатрах продолжается прокат полнометражного фильма "Движение вверх", который рассказывает о победе советской сборной по баскетболу на Мюнхенской олимпиаде 1972 года.

Это история о легендарном триумфе. О великом тренере, который совершил невозможное. У него была мечта – сделать нашу сборную по баскетболу самой сильной в мире, и он осуществил её. Никто помыслить не мог, что это возможно: впервые за 36 лет «непобедимая» команда США была повержена. В основу фильма легла автобиографическая книга великого баскетболиста Сергея Белова «Движение вверх». Консультантами проекта выступили участник золотого матча Иван Едешко, а также сын Сергея Белова, Александр, который исполнил небольшую роль и стал постановщиком всех игровых баскетбольных сцен.

- Наша сборная выиграла у американцев на последних секундах. Так что идем переживать за своих.

Мнение кировчан о фильме "Движение вверх"МАРИЯ ШУБНИКОВА, ПИАРМЕНЕДЖЕР:
«Прокат идет хорошо. Такой фильм позволяет более взрослому поколению окунуться в ту атмосферу посмотреть, вспомнить и насладиться просмотром. Естественно, эмоции у всех положительные. Все рады. Иногда во время сеанса сидят дети и болеют до победного».

- Сходил на замечательный фильм "Движение вверх". Всем советую, сходите. В нынешнем году фильма лучше не было. Это у нас в театре после спектакля хлопают, но когда хлопают во время фильма. Это дорого стоит

Как признались авторы фильма, баскетбол оказался крайне киногеничным видом спорта, что стало для них сюрпризом. Но "Движение вверх" это картина не про баскетбол. Спорт здесь выступает системой координат, в которой развиваются понятные каждому зрителю человеческие истории.


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