Мнение кировчан о фильме "Движение вверх"

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Три секунды, которые перевернули историю баскетбола. В кинотеатрах продолжается прокат полнометражного фильма "Движение вверх", который рассказывает о победе советской сборной по баскетболу на Мюнхенской олимпиаде 1972 года.Это история о легендарном триумфе. О великом тренере, который совершил невозможное. У него была мечта – сделать нашу сборную по баскетболу самой сильной в мире, и он осуществил её. Никто помыслить не мог, что это возможно: впервые за 36 лет «непобедимая» команда США была повержена. В основу фильма легла автобиографическая книга великого баскетболиста Сергея Белова «Движение вверх». Консультантами проекта выступили участник золотого матча Иван Едешко, а также сын Сергея Белова, Александр, который исполнил небольшую роль и стал постановщиком всех игровых баскетбольных сцен.Как признались авторы фильма, баскетбол оказался крайне киногеничным видом спорта, что стало для них сюрпризом. Но "Движение вверх" это картина не про баскетбол. Спорт здесь выступает системой координат, в которой развиваются понятные каждому зрителю человеческие истории.