Кировчане могут высказать мнение о работе Госавтоинспекции
Любой желающий может помочь сделать получение государственных услуг по линии ГИБДД удобным и эффективным, приблизить их к нуждам и запросам граждан, оставив отзыв на сайте «Ваш контроль» и оценив работу конкретного подразделения в целом.
В 2017 году с помощью «SMS сообщений», оставленных на сайте «Ваш контроль» www.vashkontrol.ru качество предоставления госуслуг сотрудниками МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области граждане оценили в 4,6 балла из пяти возможных. При этом 93,95% отметили работу кировских автоинспекторов положительными оценками.
Работа по улучшению качества оказания государственных услуг в регионе будет продолжена.
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29.12.2017