Кировчане могут высказать мнение о работе Госавтоинспекции

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Оказание государственных услуг населению по линии ГИБДД стоит на особом контроле у руководства Госавтоинспекции Кировской области. Для контроля за работой структурных подразделений в этом направлении используются различные способы. К одному из них относится мониторинг сайта «Ваш контроль», который позволяет получить объективную картину непосредственно из первых уст, то есть от самих граждан, сравнить свою работу с другими регионами и принять на этой основе конкретные решения по улучшению качества оказания госуслуг.Любой желающий может помочь сделать получение государственных услуг по линии ГИБДД удобным и эффективным, приблизить их к нуждам и запросам граждан, оставив отзыв на сайте «Ваш контроль» и оценив работу конкретного подразделения в целом.В 2017 году с помощью «SMS сообщений», оставленных на сайте «Ваш контроль» www.vashkontrol.ru качество предоставления госуслуг сотрудниками МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области граждане оценили в 4,6 балла из пяти возможных. При этом 93,95% отметили работу кировских автоинспекторов положительными оценками.Работа по улучшению качества оказания государственных услуг в регионе будет продолжена.