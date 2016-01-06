Завтра - Рождественский сочельник

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В Рождественский сочельник - 6 января - в Кирове в церкви в честь святой великомученицы Екатерины (домовый храм Вятской православной гимназии) будут совершены торжественные архиерейские богослужения.В 8.00 митрополит Вятский и Слободской Марк возглавит Божественную литургию, по окончании которой совершается Великая вечерня.Торжественные богослужения в Рождественский сочельник предваряют светлый праздник Рождество Христово. Церковное название этого дня: «предпразднество Рождества Христова». Получается, что сочельник служит, образно говоря, дверью в празднование Рождества Христова.Предпразднество Христова Рождества - особый день в жизни христианина. Богослужение в храме полностью посвящено наступающему празднику. Оно отличается по своему чину как от будничных служб, так и от чина богослужения в сам день Рождества Христова. Завершается богослужение пением тропаря Рождества. Можно обратить внимание на то, что богослужебные песнопения, посвященные Рождеству Христову, звучат в храме задолго до наступления самого праздника. Так Церковь готовит своих чад к наступающему торжеству.Слово «сочельник» берет свое название от сочива, основного блюда этого дня. Впрочем, устав допускает приготовление вместо сочива кутии. Как сочиво, так и кутья готовятся из вареных или пропаренных зерен злаковых культур и приправляются медом.Этим не ограничивается стол в сочельник. По уставу есть в этот день полагается лишь один раз, после вечернего богослужения, но растительное масло и вино допускаются к употреблению. Нельзя есть лишь скоромную пищу и рыбу.Существует много разных традиций празднования сочельника. В некоторых местностях уже с вечера начинают поздравлять друзей и знакомых с Рождеством Христовым, в других местах этот день проводят в кругу семьи за особой трапезой с кутьей или сочивом. Главное — выделить день, предшествующий великому христианскому празднику, подготовиться к радостному событию воспоминания Рождения Богочеловека Христа.В сочельник, как и в сам день Рождества Христова, желательно подготовиться к причащению Святых Христовых Таин, заранее исповедаться и, если священник благословит, причаститься.Сочельником также называют день, предшествующий празднику Богоявления — Крещения Господня. Время между Рождеством Христовым и Навечерием Богоявления — крещенским сочельником называют святками. В эти дни нет поста, в храмах поются рождественские песнопения а христиане поздравляют друг друга с радостным событием прихода в мир Спасителя — Рождеством Христовым.По материалам сайта Вятской Епархии, «Православие и мир»и других православных источников