Фотоснимок митрополита Марка вошел в православный мотокалендарь 

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Идея создания православного мотокалендаря "Путями твоими" возникла в среде мотосообщества православного духовенства. Оно было образовано осенью 2015-го года и на сегодняшний день объединяет в своих рядах более 50-ти священнослужителей из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, как имеющих отношение к мотоклубам, так и простых любителей мототехники и путешествий на ней, не входящих в состав каких-либо мотодвижений.

Как сообщает паблик "Православные мотоциклисты", страницы уникального календаря приоткроют некоторые бытийные моменты православного духовенства, позволят посмотреть на священников с новой стороны: они тоже любят двухколесный транспорт и ездят по тем же дорогам, что и Вы.

Собранные от реализации календаря средства, по общему решению, будут направлены семьям остро нуждающихся священнослужителей.

Фото и информация vk.com/motopalomniki