Затяжных морозов не будет
По статистике, январь считается самым холодным месяцем в году. Среднесуточная температура воздуха в этот месяц будет колеблется от -5°С до -15°С. Между тем, в прошлом году в отдельных районах области фиксировали как сильное понижение температуры до - 50°С, так и оттепель до +5 °С.
В этом году средняя месячная температура воздуха в январе в Кировской области ожидается на полградуса выше средних многолетних значений. При этом затяжных морозов по прогнозам не предвидится. Количество осадков будет близким к норме.
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