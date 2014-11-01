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Новости / Общество

Затяжных морозов не будет

Сегодня, 16:43 | Просмотров: 306 | Версия для печати
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Гидрометцентр России дал прогноз на январь. Согласно информации, в Кировской области первый месяц этого года будет теплее среднестатистического.

По статистике, январь считается самым холодным месяцем в году. Среднесуточная температура воздуха в этот месяц будет колеблется от -5°С до -15°С. Между тем, в прошлом году в отдельных районах области фиксировали как сильное понижение температуры до - 50°С, так и оттепель до +5 °С.

В этом году средняя месячная температура воздуха в январе в Кировской области ожидается на полградуса выше средних многолетних значений. При этом затяжных морозов по прогнозам не предвидится. Количество осадков будет близким к норме.


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