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Новости / Общество

Зимняя сессия в лагере "Лидер"

Сегодня, 10:25 | Просмотров: 107 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Личностью не рождаются, а становятся. Это утверждение в очередной раз доказали в школе "Лидер". В зимние каникулы для активных школьников прошла сессия для старшеклассников из 20 районов Кировской области. Какие качества необходимы для лидера?

В этом году школе "Лидер" исполнилось 26 лет и все это время она занимается развитием социальных навыков у школьников. На сегодняшний день - это одно из прогрессивных направлений в развитии педагогики и личностных качеств каждого человека. Поскольку современные требования предъявляются к тому, чтобы человек умел общаться и взаимодействовать с другими, работать в команде и заниматься самообразованием. Тема зимней сессии "Развивающая игротехника: моделирование образовательных и воспитательных программ".

Зимняя сессия в лагере "Лидер"НАТАЛЬЯ ЧЕТВЕРИКОВА, МЕТОДИСТ ОБЛАСТНОЙ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ШКОЛЫ "ЛИДЕР":
«Основной задачей этой сессии в процессе игрового режима смоделировать и создать несколько развивающих, обучающих игр, которые ребята в своих школах будут проводить с младшими, со старшеклассниками и своими сверстниками».

Развитие социального опыта помогло многим выпускникам школы. Они на "ты" обращаются с микрофоном и обладают организаторскими способностями. Некоторые ученики "Лидера" позже сами становятся вожатыми. Это говорит о том, что в школу хочется возвращаться. Яна Красавина приехала из Верхнекамского района. В прошлом году побывала на летней смене и на новогодние каникулы приехала со своими подругами.

Зимняя сессия в лагере "Лидер"ЯНА КРАСАВИНА, УЧАСТНИК ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ШКОЛЫ "ЛИДЕР":
«Как вы видите, проходит лекция, где мы проходим основы игромеханики, учимся очень многому, чтобы это применять в реальной жизни. Очень полезно, тем более, что такому человеку, как я, который не знает, куда идти учиться, то подобные мероприятия очень помогают с выбором будущего».

В зимней сессии приняли участие 48 социально-активных учащихся 7-11 классов, члены детских общественных организаций из 20 районов Кировской области.


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