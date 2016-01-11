Зимняя сессия в лагере "Лидер"

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Личностью не рождаются, а становятся. Это утверждение в очередной раз доказали в школе "Лидер". В зимние каникулы для активных школьников прошла сессия для старшеклассников из 20 районов Кировской области. Какие качества необходимы для лидера?В этом году школе "Лидер" исполнилось 26 лет и все это время она занимается развитием социальных навыков у школьников. На сегодняшний день - это одно из прогрессивных направлений в развитии педагогики и личностных качеств каждого человека. Поскольку современные требования предъявляются к тому, чтобы человек умел общаться и взаимодействовать с другими, работать в команде и заниматься самообразованием. Тема зимней сессии "Развивающая игротехника: моделирование образовательных и воспитательных программ".Развитие социального опыта помогло многим выпускникам школы. Они на "ты" обращаются с микрофоном и обладают организаторскими способностями. Некоторые ученики "Лидера" позже сами становятся вожатыми. Это говорит о том, что в школу хочется возвращаться. Яна Красавина приехала из Верхнекамского района. В прошлом году побывала на летней смене и на новогодние каникулы приехала со своими подругами.В зимней сессии приняли участие 48 социально-активных учащихся 7-11 классов, члены детских общественных организаций из 20 районов Кировской области.