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Новогодняя сказка для самых успешных. Традиционная губернаторская елка собрала более 350 детей во дворце "Мемориал". Хороводы Дедом Морозом водили те, кто достиг больших успехов в учёбе и внеклассной деятельности.Это не только новый год - это признание. Губернаторская елка - для самых успешных. Здесь отличники, спортсмены и даже юные журналисты. Яна Кондратьева встретила новый год с родителями. Уже строит планы на 2018-й.На губернаторскую елку приглашены более трех с половиной сотен ребят со всей области. Для них организована развлекательная программа. Мастер-классы, игры, хороводы. Добрый волшебник Дед Мороз обещает, что в 2018-м исполнятся самые сокровенные желания.С новым 2018-м годом самых активных детей региона поздравили представители правительства области.Гостей дворца "Мемориал" пригласили в зрительный зал, где показали новогоднюю сказку. После этого участники губернаторской елки получили подарки.