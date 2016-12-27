Губернаторская елка собрала более 350 детей во дворце "Мемориал"
Это не только новый год - это признание. Губернаторская елка - для самых успешных. Здесь отличники, спортсмены и даже юные журналисты. Яна Кондратьева встретила новый год с родителями. Уже строит планы на 2018-й.
ЯНА КОНДРАТЬЕВА, УЧАСТНИЦА ГУБЕРНАТОРСКОЙ ЕЛКИ:
«Я журналист. Была уже в Артеке и в Орленке. Я бы хотела развиваться в этом пространстве и поехать еще в какой-нибудь журналистский лагерь».
На губернаторскую елку приглашены более трех с половиной сотен ребят со всей области. Для них организована развлекательная программа. Мастер-классы, игры, хороводы. Добрый волшебник Дед Мороз обещает, что в 2018-м исполнятся самые сокровенные желания.
АРТЕМ МОРЕВ, УЧАСТНИК ГУБЕРНАТОРСКОЙ ЕЛКИ (Г. КИРС):
«Я хочу лучше стать учиться. Хочу, чтобы почаще к нам приезжали родственники. Что бы все жили хорошо и мои мечты сбылись».
- Какие надежды ты возлагаешь на новый год?
- Что я стану в школе отличницей. И все будет хорошо.
С новым 2018-м годом самых активных детей региона поздравили представители правительства области.
МИХАИЛ ИСУПОВ, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Новых результатов, новых успехов. Потому что это талантливые ребята, которые не сидят спокойно на одном месте. Они стремятся к новым достижениям. Вот этого и будем желать».
Гостей дворца "Мемориал" пригласили в зрительный зал, где показали новогоднюю сказку. После этого участники губернаторской елки получили подарки.
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