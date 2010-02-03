Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районе
Геннадию Бартову уже 80. Сидеть без дела не привык. И хотя на сооружение этих снежных великанов уходит много времени и сил, около дома Геннадия Ивановича к новогодним праздникам появляются такие скульптуры, причем, всегда разные.
ГЕННАДИЙ БАРТОВ:
«Ляжешь на диван, будешь лежать, засохнешь и все. Я и телевизор смотрю, все равно что-нибудь делаю, рисую, а это у меня внуки и правнуки, и кого только нет».
Родные в гости всегда приезжают с радостью. Удивляются новым снежным фигурам. А в этом году здесь и Петр Первый, и дымковская барыня, и вятские матрешки.
ТАТЬЯНА САЖЕНСКАЯ, ПЛЕМЯННИЦА ГЕННАДИЯ БАРТОВА:
«Он всегда чем-то радует, творческий человек, всегда картины всем нарисует, выпилит, толкушки, разделочные дощечки - все у нас от дяди Гены, и соседи у нас все в Татарстане этим обеспечены».
Геннадий Иванович - руководитель ансамбля гармонистов "Оказия", увлечение свое подарил и Деду Морозу. Лепить было непросто, и воды приходилось много носить, и на лестницу подниматься - очень уж высоки фигуры. Да и краска из-за теплой погоды плохо держится, а бывает, что скульптуры портят прохожие. И это - не единственное место, где можно полюбоваться на снежные изделия нововятских мастеров.
СТЕПАН БАРТОВ, ВНУК ГЕННАДИЯ БАРТОВА:
«Он у 62-й школы сделал Деда Мороза, помогали я и папа, родители снега наносили, а мы там дальше все делали сами».
И это значит, что внуки и правнуки вырастут такими же творческими людьми, как их любимый дедушка.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!