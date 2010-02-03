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Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районе

Сегодня, 10:52 | Просмотров: 133 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Нововятском районе во дворе дома на Пушкина, 38 сегодня можно встретить Деда Мороза, дымковскую барыню, матрёшек и даже Петра Первого.

Геннадию Бартову уже 80. Сидеть без дела не привык. И хотя на сооружение этих снежных великанов уходит много времени и сил, около дома Геннадия Ивановича к новогодним праздникам появляются такие скульптуры, причем, всегда разные.

Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районеГЕННАДИЙ БАРТОВ:
«Ляжешь на диван, будешь лежать, засохнешь и все. Я и телевизор смотрю, все равно что-нибудь делаю, рисую, а это у меня внуки и правнуки, и кого только нет».

Родные в гости всегда приезжают с радостью. Удивляются новым снежным фигурам. А в этом году здесь и Петр Первый, и дымковская барыня, и вятские матрешки.

Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районеТАТЬЯНА САЖЕНСКАЯ, ПЛЕМЯННИЦА ГЕННАДИЯ БАРТОВА:
«Он всегда чем-то радует, творческий человек, всегда картины всем нарисует, выпилит, толкушки, разделочные дощечки - все у нас от дяди Гены, и соседи у нас все в Татарстане этим обеспечены».

Геннадий Иванович - руководитель ансамбля гармонистов "Оказия", увлечение свое подарил и Деду Морозу. Лепить было непросто, и воды приходилось много носить, и на лестницу подниматься - очень уж высоки фигуры. Да и краска из-за теплой погоды плохо держится, а бывает, что скульптуры портят прохожие. И это - не единственное место, где можно полюбоваться на снежные изделия нововятских мастеров.

Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районеСТЕПАН БАРТОВ, ВНУК ГЕННАДИЯ БАРТОВА:
«Он у 62-й школы сделал Деда Мороза, помогали я и папа, родители снега наносили, а мы там дальше все делали сами».

И это значит, что внуки и правнуки вырастут такими же творческими людьми, как их любимый дедушка.


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