Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районе

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В Нововятском районе во дворе дома на Пушкина, 38 сегодня можно встретить Деда Мороза, дымковскую барыню, матрёшек и даже Петра Первого.Геннадию Бартову уже 80. Сидеть без дела не привык. И хотя на сооружение этих снежных великанов уходит много времени и сил, около дома Геннадия Ивановича к новогодним праздникам появляются такие скульптуры, причем, всегда разные.Родные в гости всегда приезжают с радостью. Удивляются новым снежным фигурам. А в этом году здесь и Петр Первый, и дымковская барыня, и вятские матрешки.Геннадий Иванович - руководитель ансамбля гармонистов "Оказия", увлечение свое подарил и Деду Морозу. Лепить было непросто, и воды приходилось много носить, и на лестницу подниматься - очень уж высоки фигуры. Да и краска из-за теплой погоды плохо держится, а бывает, что скульптуры портят прохожие. И это - не единственное место, где можно полюбоваться на снежные изделия нововятских мастеров.И это значит, что внуки и правнуки вырастут такими же творческими людьми, как их любимый дедушка.