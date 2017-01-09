Семейный праздник МЧС на "Прометее"

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"Буду спасателем, как папа и мама" - под таким девизом прошел традиционный семейный праздник сотрудников МЧС. Яркое шоу понравилось и детям, и взрослым.Перед самым праздником пропало сразу несколько сказочных героев. Музыканты-животные не отвечали на звонки и эсэмэски Трубадура, однако, смогли прислать коптер с запиской, где их искать.- Але, это МЧС, у нас такая беда, Ослика в башне закрыли, можете, чем помочь, а?Чтобы выручить Ослика, пришлось использовать большую воздушную подушку, которую еще называют "куб жизни". Это средство эвакуации зачастую применяют для спасения людей в объятом пламенем здании. Прыгнуть с высоты сказочный персонаж не побоялся, и это объясняется тем, что роль его исполнял настоящий пожарный.Ребятам продемонстрировали и еще одну возможность спасения людей с верхних этажей. На помощь Псу отправился промышленный альпинист. А дети сотрудников МЧС, те, кто постарше, уже знают об особенностях работы их родителей."Буду спасателем, как папа и мама" - под таким девизом проходит семейный новогодний праздник. Региональное управление МЧС организует его уже в пятый раз. И в этом году на стадионе "Прометей" собралось рекордное количество зрителей.И многие школьники уже готовятся прийти на смену своим родным.На празднике дети и взрослые увидели в работе практически всю современную спецтехнику, которую используют спасатели. А они должны быть готовы выехать не только на крупные пожары в населённых пунктах и дорожно-транспортные происшествия. Помощь сотрудников МЧС может потребоваться при обрушении зданий, наводнениях, техногенных авариях, лесных пожарах, а также поисках людей.А ребятишек на празднике ждали также катание на снегоходах и квадроциклах, полевая кухня с солдатской кашей и, конечно же, новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки.