Семейный праздник МЧС на "Прометее"
Перед самым праздником пропало сразу несколько сказочных героев. Музыканты-животные не отвечали на звонки и эсэмэски Трубадура, однако, смогли прислать коптер с запиской, где их искать.
- Але, это МЧС, у нас такая беда, Ослика в башне закрыли, можете, чем помочь, а?
Чтобы выручить Ослика, пришлось использовать большую воздушную подушку, которую еще называют "куб жизни". Это средство эвакуации зачастую применяют для спасения людей в объятом пламенем здании. Прыгнуть с высоты сказочный персонаж не побоялся, и это объясняется тем, что роль его исполнял настоящий пожарный.
ЕВГЕНИЙ ЖУЛДЫБИН ПОЖАРНЫЙ:
«Постоянно проходят тренировочные занятия, также, когда заступаем на дежурство, отрабатываем нормативы по пожарно-строевой подготовке».
Ребятам продемонстрировали и еще одну возможность спасения людей с верхних этажей. На помощь Псу отправился промышленный альпинист. А дети сотрудников МЧС, те, кто постарше, уже знают об особенностях работы их родителей.
ЮЛЯ РЫЧКОВА, СОФИЯ ЛЕКОМЦЕВА:
«Трудная, сложная, ответственная, только для сильных мужчин, папы сильные, смелые, храбрые».
"Буду спасателем, как папа и мама" - под таким девизом проходит семейный новогодний праздник. Региональное управление МЧС организует его уже в пятый раз. И в этом году на стадионе "Прометей" собралось рекордное количество зрителей.
МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вносим, кроме элементов детского праздника, элементы нашей спасательной службы, на фоне этого дети понимают, где работают их родители, какой благородной профессией они занимаются, тем самым, воспитываем, в том числе, и династии».
И многие школьники уже готовятся прийти на смену своим родным.
ЯРОСЛАВ ПУШКАРЕВ:
«Я хочу быть спасателем, поэтому я тренируюсь быстро бегать, а еще я смелый».
На празднике дети и взрослые увидели в работе практически всю современную спецтехнику, которую используют спасатели. А они должны быть готовы выехать не только на крупные пожары в населённых пунктах и дорожно-транспортные происшествия. Помощь сотрудников МЧС может потребоваться при обрушении зданий, наводнениях, техногенных авариях, лесных пожарах, а также поисках людей.
ЕКАТЕРИНА ПУШКАРЕВА:
«У нас юный пожарный и он с таким восторгом все наблюдал и так долго ждал этого дня, для всей нашей семьи это очень важный день, правда».
А ребятишек на празднике ждали также катание на снегоходах и квадроциклах, полевая кухня с солдатской кашей и, конечно же, новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!