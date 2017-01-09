ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

09 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.0463
EURO: 68.2103
Погода в городе Кирове:
вечером:  -8...-6°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Семейный праздник МЧС на "Прометее"

Сегодня, 12:22 | Просмотров: 115 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
"Буду спасателем, как папа и мама" - под таким девизом прошел традиционный семейный праздник сотрудников МЧС. Яркое шоу понравилось и детям, и взрослым.

Перед самым праздником пропало сразу несколько сказочных героев. Музыканты-животные не отвечали на звонки и эсэмэски Трубадура, однако, смогли прислать коптер с запиской, где их искать.

- Але, это МЧС, у нас такая беда, Ослика в башне закрыли, можете, чем помочь, а?

Чтобы выручить Ослика, пришлось использовать большую воздушную подушку, которую еще называют "куб жизни". Это средство эвакуации зачастую применяют для спасения людей в объятом пламенем здании. Прыгнуть с высоты сказочный персонаж не побоялся, и это объясняется тем, что роль его исполнял настоящий пожарный.

Семейный праздник МЧС на "Прометее"ЕВГЕНИЙ ЖУЛДЫБИН ПОЖАРНЫЙ:
«Постоянно проходят тренировочные занятия, также, когда заступаем на дежурство, отрабатываем нормативы по пожарно-строевой подготовке».

Ребятам продемонстрировали и еще одну возможность спасения людей с верхних этажей. На помощь Псу отправился промышленный альпинист. А дети сотрудников МЧС, те, кто постарше, уже знают об особенностях работы их родителей.

Семейный праздник МЧС на "Прометее"ЮЛЯ РЫЧКОВА, СОФИЯ ЛЕКОМЦЕВА:
«Трудная, сложная, ответственная, только для сильных мужчин, папы сильные, смелые, храбрые».

"Буду спасателем, как папа и мама" - под таким девизом проходит семейный новогодний праздник. Региональное управление МЧС организует его уже в пятый раз. И в этом году на стадионе "Прометей" собралось рекордное количество зрителей.

Семейный праздник МЧС на "Прометее"МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вносим, кроме элементов детского праздника, элементы нашей спасательной службы, на фоне этого дети понимают, где работают их родители, какой благородной профессией они занимаются, тем самым, воспитываем, в том числе, и династии».

И многие школьники уже готовятся прийти на смену своим родным.

Семейный праздник МЧС на "Прометее"ЯРОСЛАВ ПУШКАРЕВ:
«Я хочу быть спасателем, поэтому я тренируюсь быстро бегать, а еще я смелый».

На празднике дети и взрослые увидели в работе практически всю современную спецтехнику, которую используют спасатели. А они должны быть готовы выехать не только на крупные пожары в населённых пунктах и дорожно-транспортные происшествия. Помощь сотрудников МЧС может потребоваться при обрушении зданий, наводнениях, техногенных авариях, лесных пожарах, а также поисках людей.

Семейный праздник МЧС на "Прометее"ЕКАТЕРИНА ПУШКАРЕВА:
«У нас юный пожарный и он с таким восторгом все наблюдал и так долго ждал этого дня, для всей нашей семьи это очень важный день, правда».

А ребятишек на празднике ждали также катание на снегоходах и квадроциклах, полевая кухня с солдатской кашей и, конечно же, новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

16:44 09.01.2018


В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

Суд поставит точку в деле о краже телефонов стоимостью более миллиона

16:00 09.01.2018


Суд поставит точку в деле о краже телефонов стоимостью более миллиона

В Кирове автоинспекторы ликвидировали пожар у АЗС

15:51 09.01.2018


В Кирове автоинспекторы ликвидировали пожар у АЗС

В Кирове из незаконного оборота изъяли 300 литров алкоголя.

15:35 09.01.2018


В Кирове из незаконного оборота изъяли 300 литров алкоголя.

В Кирове за сбыт наркотиков будут судить бывшего сотрудника вневедомственной охраны.

15:25 09.01.2018


В Кирове за сбыт наркотиков будут судить бывшего сотрудника вневедомственной охраны.

За убийство из ревности кировчанина приговорили к 10 годам колонии сторого режима.

15:09 09.01.2018


За убийство из ревности кировчанина приговорили к 10 годам колонии сторого режима.

В Кирове задержали мошенника, покупавшего бытовую технику на купюры «банка приколов».

14:37 09.01.2018


В Кирове задержали мошенника, покупавшего бытовую технику на купюры «банка приколов».

Все новости

Вести. Кировская область

Турнир по капоэйре в Кирове

17:49 09.01.2018


Турнир по капоэйре в Кирове

В Кирове прошел шотландский бал

15:20 09.01.2018


В Кирове прошел шотландский бал

Семейный праздник МЧС на "Прометее"

12:22 09.01.2018


Семейный праздник МЧС на "Прометее"

Выставка декоративного искусства "Дорогою цветов" в художественном музее

12:17 09.01.2018


Выставка декоративного искусства "Дорогою цветов" в художественном музее

Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районе

10:52 09.01.2018


Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районе

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Праздник МЧС на стадионе «Прометей»

09.01.2017


Праздник МЧС на стадионе «Прометей»

Кировские спасатели устроили необычный праздник для семей пожарных

11.01.2016


Кировские спасатели устроили необычный праздник для семей пожарных

Елка МЧС на стадионе "Прометей"

12.01.2015


Елка МЧС на стадионе "Прометей"

В Кирове появился новый семейный клуб

01.11.2017


В Кирове появился новый семейный клуб

Семейный праздник

01.06.2010


Семейный праздник

Спасатели принимают поздравления с профессиональным праздником

29.12.2017


Спасатели принимают поздравления с профессиональным праздником

Популярные новости

В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

03.01.2018


В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

07.01.2018


СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

03.01.2018


В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

Затяжных морозов не будет

07.01.2018


Затяжных морозов не будет

В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир

27.12.2017


В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир

В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

08.01.2018


В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх