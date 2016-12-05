В Кировской области сохранят льготы на пригородном жд транспорте.

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Правительство Кировской области выпустило специальное постановление, по которому установлены льготы для нескольких категорий граждан.

Правом бесплатного проезда в пригородных электропоездах в течение всего года смогут воспользоваться реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий.

С 15 апреля по 15 октября за полцены в электричках будут ездить ветераны труда, лица, достигшие пенсионного возраста и труженики тыла. Льгота предоставлена при условии, что среднемесячный доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Кировской области. В настоящее время это составляет 14255 рублей. Добавим, что труженикам тыла право на оплату 50% от стоимости проезда на указанный период установлено вне зависимости от дохода.

Право на оплату 50% стоимости проезда в течение всего 2018 года установлено детям в возрасте от 5 до 7 лет вне зависимости от доходов родителей при предъявлении свидетельства о рождении ребенка.

Для продления или определения права на льготный проезд граждане могут обратиться в органы социальной защиты населения. Также документы можно предоставить в МФЦ.

По информации министерства соцразвития, на 1 декабря 2017 года справки на льготный (бесплатный) проезд выданы 16528 гражданам, из них 3082 - ветеранам труда, 59 - труженикам тыла, 30 - жертвам политических репрессий, 13357 - пенсионерам, достигшим возраста 55 и 60 лет.