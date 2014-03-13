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Социальный спектакль актеров-любителей стал победителем областного театрального фестиваля

Сегодня, 10:13 | Просмотров: 138 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Обсудить театральную постановку с актерами и режиссером прямо во время спектакля. Такую возможность зрителям предлагает клуб молодой семьи деревни Шихово Слободского района. Социальный спектакль "Простые слова" стал победителем областного театрального фестиваля.

Вечная тема - отцы и дети. Социальный спектакль "Простые слова" делает поправку. В центре внимания отношение ребенка и мамы. Юные актеры рассказывают истории о своем самом близком человеке.

- Моя мама тоже ругается, но все равно она самая классная.

Федя Ворошков прочитал сценарий всего два раза. Слова не учил, они сами впечатались в память. Мальчик рассказывает трогательную историю о своей маме. Роль юному актеру понравилась, но вжиться в образ получилось не сразу.

Социальный спектакль актеров-любителей стал победителем областного театрального фестиваляФЕДЯ ВОРОШКОВ, АКТЕР:
«Самое сложное было вникать в эту роль. Когда я вжился в эту роль. Мне стало легко, я привык к своему персонажу».
 
 
Сценарий писали сами. Многие моменты предложили дети. Именно предложили, а не придумали. Все рассказанные истории - случились наяву.

Социальный спектакль актеров-любителей стал победителем областного театрального фестиваляИРИНА ЖУЙКОВА, РЕЖИССЕР:
«Социальный спектакль создается по формуле - это мыльная опера плюс что-то еще. Под слагаемым что-то еще подразумевается личный опыт. Это как раз те истории, которые произошли с нашими семьями».
 
 
После того, как каждый ребенок рассказал свою историю, случается неожиданный поворот. Оказывается, что все персонажи - сироты и живут в детском доме. Они хвастались своими выдуманными мамами.

- Пошли вон отсюда.

Отрицательный персонаж - злая уборщица. Она ненавидит детей, а сирот - особо. До ее черствого сердца невозможно достучаться. Эта роль далась Ольге Бабкиной далась не легко. Она педагог, и всю свою жизнь посвятила детям.

Социальный спектакль актеров-любителей стал победителем областного театрального фестиваляОЛЬГА БАБКИНА, АКТРИСА:
«Многие когда смотрят этот спектакль, они думают, что на самом деле я так не люблю детей. Это совершенно не так. Всю жизнь я проработала с детьми, в том числе я 12ть лет проработала в детском доме».
 
 
Действие закончилось, а спектакль продолжается. Режиссер предлагает зрителям обсудить увиденное. Отношение детей и родителей, тему любви и ответственности.

ИРИНА ЖУЙКОВА, РЕЖИССЕР:
«Социальный спектакль имеет четкую технологию беседы со зрителем. Мы зрителя спрашиваем, о чем был спектакль, последовательность действий, наш спектакль состоит из историй, то мы беседуем по каждой истории отдельно».
 
 
Постановка "Простые слова" была отмечена на областном фестивале социальных спектаклей. Она стала лучшей в номинации "Профилактика негативных явлений".


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