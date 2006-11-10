Как кировчане провели каникулы
Как ледянка катится с горки, так же быстро и весело пролетели каникулы. Позади остались Новый год, Рождество, встречи с родными и близкими.
- Ещё бы столько же и раза 2.
Кировчане говорят, что больше всего радости получили те, кто не только сидел за праздничным столом, но и находил время встать на лыжню или коньки и использовал каждый праздничный день по максимуму.
СОФЬЯ СМЕРТИНА:
«На горках катались, сегодня на каток поедем. На ватрушках, на ледянках. Посетили всех гостей. Весь город обошли. Каникулы прошли на ура».
И теперь набравшись сил и положительных эмоций дети пойдут в садик, ребята постарше в школу. А взрослые на свои рабочие места
- Кто пойдёт на работу, тому дай Бог помощи в первый день работы.
Но впереди нас ждёт ещё много ярких, праздничных дней. Совсем близко старый Новый год. Да и снег будет лежать ещё долго, так что у тех, кто не успел насладиться зимними забавами, возможностей наверстать упущенное ещё много.
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