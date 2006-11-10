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Казалось бы ещё совсем недавно мы ждали 12 удара курантов. А ведь мы живём в новом году уже 9 дней. Как кировчане провели каникулы и с каким настроением вернулись к трудовым будням?Как ледянка катится с горки, так же быстро и весело пролетели каникулы. Позади остались Новый год, Рождество, встречи с родными и близкими.Кировчане говорят, что больше всего радости получили те, кто не только сидел за праздничным столом, но и находил время встать на лыжню или коньки и использовал каждый праздничный день по максимуму.И теперь набравшись сил и положительных эмоций дети пойдут в садик, ребята постарше в школу. А взрослые на свои рабочие местаНо впереди нас ждёт ещё много ярких, праздничных дней. Совсем близко старый Новый год. Да и снег будет лежать ещё долго, так что у тех, кто не успел насладиться зимними забавами, возможностей наверстать упущенное ещё много.