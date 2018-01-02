В Котельниче оборудуют ледовую переправу

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В Котельниче продолжается оборудование зимней автомобильной ледовой переправы через Вятку. Из-за аномально тёплой зимы работы затянулись.В Кировской области каждую зиму оборудуют 8 автомобильных ледовых переправ через Вятку, две из них в Котельничском районе - в районе посёлка Вишкиль и города Котельнича. Принцип оборудования переправы прост: мотопомпа качает воду из реки, и она равномерно выливается на участок будущей ледяной дороги.За ходом работ следят инспекторы ГИМС. К автомобильным ледовым переправам предъявляются повышенные требования безопасности.Эта переправа - настоящая дорога жизни для тех, кто живёт в посёлке Затон. Там нет ни магазина, ни почты, ни аптеки. Больше 12 лет: с 2001 по 2013 года переправу не делали, из-за чего очень страдали люди. Наша телекомпания неоднократно снимала репортажи о микрорайоне Затон. После одного из таких репортажей проблема зимней ледовой автомобильной переправы в Затон руководство региона поставило на особый контроль, и местные власти получили строгое указание переправу оборудовать.И вот уже больше 5 лет переправа в Котельниче появляется каждую зиму, чему особенно радуются жители заречной части города.После открытия переправы по ней будет организовано однополосное движение в обе стороны. Как правило, ледовая дорога остается действующей до марта.