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Новости / Общество

В Котельниче оборудуют ледовую переправу

Сегодня, 10:45 | Просмотров: 147 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Котельниче продолжается оборудование зимней автомобильной ледовой переправы через Вятку. Из-за аномально тёплой зимы работы затянулись.

В Кировской области каждую зиму оборудуют 8 автомобильных ледовых переправ через Вятку, две из них в Котельничском районе - в районе посёлка Вишкиль и города Котельнича. Принцип оборудования переправы прост: мотопомпа качает воду из реки, и она равномерно выливается на участок будущей ледяной дороги.

В Котельниче оборудуют ледовую переправуВЯЧЕСЛАВ ТАТАРИНОВ:
«Воду наверх наливаем, намораживаем. Будет холодно, сделаем быстро. Погоды нет. Тепло. К 1 февраля сделаем, может к 20 января успеем».
 
За ходом работ следят инспекторы ГИМС. К автомобильным ледовым переправам предъявляются повышенные требования безопасности.

В Котельниче оборудуют ледовую переправуАЛЕКСАНДР КРОТКИХ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР КОТЕЛЬНИЧСКОГО ИНСПЕКТОРСКОГО УЧАСТКА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Переправа строится грузоподъёмностью 10 тонн. Примерная толщина льда должна быть не менее 55 см, чтобы провозить туда грузы и, в первую очередь, поставить туда уголь».
 
Эта переправа - настоящая дорога жизни для тех, кто живёт в посёлке Затон. Там нет ни магазина, ни почты, ни аптеки. Больше 12 лет: с 2001 по 2013 года переправу не делали, из-за чего очень страдали люди. Наша телекомпания неоднократно снимала репортажи о микрорайоне Затон. После одного из таких репортажей проблема зимней ледовой автомобильной переправы в Затон руководство региона поставило на особый контроль, и местные власти получили строгое указание переправу оборудовать.

В Котельниче оборудуют ледовую переправуЛИДИЯ КОСОЛАПОВА, ДЕПУТАТ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА:
«Мы хотим выразить благодарность ГТРК "Вятка" за сюжет, снятый в 2013 году, когда у нас не было переправы, и администрация нам не помогала. Благодаря этому сюжету ситуация сдвинулась с мертвой точки».
 
И вот уже больше 5 лет переправа в Котельниче появляется каждую зиму, чему особенно радуются жители заречной части города.

В Котельниче оборудуют ледовую переправуСЕРГЕЙ БОБРОВ, ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА ЗАТОН:
«Переправа для жителей посёлка нужна, чтобы скорая помощь могла приехать, чтобы дети могли добраться, она нужна».
 
После открытия переправы по ней будет организовано однополосное движение в обе стороны. Как правило, ледовая дорога остается действующей до марта.


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