В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

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Прокуратура Ленинского района г. Кирова провела проверку соблюдения требований закона при строительстве многоквартирного жилого дома в п. Дороничи на улице Мира, 9, корп. 1.

Срок окончания был определен в июле 2017 года. В середине 2017 года застройщик снизил темпы строительства, в связи с чем прокуратура района внесла представления с требованием об устранении выявленных нарушений закона и окончании строительства многоквартирного жилого дома в сроки, определенные по условиям заключенных с гражданами договорами долевого строительства.

В результате вмешательства органов прокуратуры были восстановлены нарушенные права 24 граждан — участников долевого строительства, заключивших договоры долевого участия на сумму более 29 млн. рублей, ООО «Вятка Надым» активизировало и закончило процесс строительства многоквартирного жилого дома.

28 декабря 2017 года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.