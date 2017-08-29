ГИБДД возобновило в школах уроки безопасного дорожного движения

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«Дети часто бегают через дорогу, иногда не доходят до пешеходного перехода. Бывают сложные ситуации на перекрестках, когда дети просто теряются. И вот наша задача еще раз напомнить, как в сложных дорожных обстоятельствах не попасть в ДТП».

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