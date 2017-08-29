ГИБДД возобновило в школах уроки безопасного дорожного движения
День образования ГАИ в нашей стране эти второклашки знают лучше остальных сверстников. Они ученики класса "Юный инспектор движения" школы №70. История Госавтоинспекции у них частично отражена в рабочих тетрадях. Рассказ об истоках создания службы и до ее современных дней в нашем городе стояло главной темой отдельного урока. В изучение правил дорожного движения ребята погружаются еженедельно и по специальной программе. Но по статистике профильные знания не всегда сказываются на безопасном поведении ребят на проезжей части.
ИРИНА НЕВИДНИЧАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г.КИРОВУ:
ГИБДД рекомендовало руководству школ с начала учебного года создать родительские патрули. Их основная задача - дежурство в утренние часы на пешеходных переходах. В большинстве случаев мамы и папы встали в ряды добровольных дорожных полицейских. Вблизи школ их можно увидеть даже днем и вечером.
ИРИНА НЕВИДНИЧАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г.КИРОВУ:
«Естественно, если родитель подвозит ребенка к школе или детскому саду с нарушением, то родительский патруль будет и следить за этим. Он напомнить правила и конечно тоже сообщить сотрудникам ГИБДД, что такая то машина, такой то водитель перевозил ребенка до 12 лет на переднем сидении без детского удерживающего устройства».
Автоинспекторы надеются, что систематические рейды родительских патрулей и профилактические уроки безопасности помогут сократить количество аварийных ситуаций с участием школьников.
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