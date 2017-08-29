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ГИБДД возобновило в школах уроки безопасного дорожного движения

Сегодня, 15:21 | Просмотров: 142 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Посмотри по сторонам и переходи дорогу. После школьных каникул сотрудники ГИБДД вновь стали учителями для ребят младших классов. В учебной программе появились уроки безопасности.

День образования ГАИ в нашей стране эти второклашки знают лучше остальных сверстников. Они ученики класса "Юный инспектор движения" школы №70. История Госавтоинспекции у них частично отражена в рабочих тетрадях. Рассказ об истоках создания службы и до ее современных дней в нашем городе стояло главной темой отдельного урока. В изучение правил дорожного движения ребята погружаются еженедельно и по специальной программе. Но по статистике профильные знания не всегда сказываются на безопасном поведении ребят на проезжей части.

ГИБДД возобновило в школах уроки безопасного дорожного движенияИРИНА НЕВИДНИЧАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г.КИРОВУ:
«Дети часто бегают через дорогу, иногда не доходят до пешеходного перехода. Бывают сложные ситуации на перекрестках, когда дети просто теряются. И вот наша задача еще раз напомнить, как в сложных дорожных обстоятельствах не попасть в ДТП».
 
 
За прошлый год в Кирове произошло 103 ДТП с участием детей до 16 лет. Больше половины пострадавших из них это несовершеннолетние пешеходы, которые травмировались порой по незнанию дорожных знаков. На правах помощников сотрудников ГИБДД юные инспекторы движения в игровой и песенной форме напомнили первоклассникам дорожную азбуку.

ГИБДД рекомендовало руководству школ с начала учебного года создать родительские патрули. Их основная задача - дежурство в утренние часы на пешеходных переходах. В большинстве случаев мамы и папы встали в ряды добровольных дорожных полицейских. Вблизи школ их можно увидеть даже днем и вечером.

ИРИНА НЕВИДНИЧАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г.КИРОВУ:
«Естественно, если родитель подвозит ребенка к школе или детскому саду с нарушением, то родительский патруль будет и следить за этим. Он напомнить правила и конечно тоже сообщить сотрудникам ГИБДД, что такая то машина, такой то водитель перевозил ребенка до 12 лет на переднем сидении без детского удерживающего устройства».

Автоинспекторы надеются, что систематические рейды родительских патрулей и профилактические уроки безопасности помогут сократить количество аварийных ситуаций с участием школьников.


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