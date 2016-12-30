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Новости / Общество

Новая достопримечательность в Котельничском районе

Сегодня, 15:24 | Просмотров: 144 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Семья Бобровых из села Макарье Котельничского района сделали из своего дома местную достопримечательность, полюбоваться на которую приезжают даже из соседних районов. О том, как фантазия и изобретательность, помноженные на труд, меняют жизнь репортаж

Резьбой из дерева русские люди испокон веков украшали свои дома. Талант и чувство прекрасного позволили Татьяне и Александру Бобровым создать из своей избушки словно бы игрушечную шкатулочку, где с любовью выполнен каждый элемент - и наличники, и забор, и табличка с номером дома и панно с павлинами на одном из фасадов. Недаром сюда почти каждую неделю наведываются из Кирова в гости их дети и внуки.

Новая достопримечательность в Котельничском районеТАТЬЯНА БОБРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА МАКАРЬЕ:
«Красота - это моё хобби. Летом цветы, а зимой надо же чем-то заниматься. Сначала подарила мужу электрорубанок, а потом на новый год электролобзик».
 
Александр Бобров в прошлом шофер, после выхода на пенсию он пережил тяжелую болезнь, которая навсегда ограничила его физические возможности. Машину пришлось продать, но держать в руках инструмент, но вполне может. Жена придумала это хобби, он поддержал.

Новая достопримечательность в Котельничском районеАЛЕКСАНДР БОБРОВ, ЖИТЕЛЬ СЕЛА МАКАРЬЕ:
«Все эти заготовки рисует моя жена, делает трафареты, а я потом вырезаю».
 
У семейной пары много задумок. Нужно украсить и баню, и гараж, и еще один из фасадов дома. Глядя на эту красоту и не скажешь, что дом пережил пожар, сгорела половина строения. За счет труда и художественной смекалки удалось восстановить здание и сделать его еще красивее, чем он было. Татьяна всё время старается придумать что-то новое. В этом году во дворе гостей встречает снежный зверь.

ТАТЬЯНА БОБРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА МАКАРЬЕ:
«Символ года, ну что вы. С внуком делала. Думала, не получится - сломаем, но ничего вышло».
 
Каждый человек может делать красоту своими руками, обустраивать дом и облагораживать пространство в котором он живет - будь то дом, двор или сад, для этого не нужно ни больших денежных затрат (вырезание лобзиком очень экономное хобби), ни каких-то особых усилий. Но есть одно непременное условие - желание трудиться и умение видеть прекрасное в самых простых вещах. Глядя на дом семьи Бобровых понимаешь, почему родственники так часто сюда приезжают: при виде этой трогательной красоты у человека появляется особое чувство - Чувство Дома, с большой буквы, и малой родины, которое так редко испытывают жители городских многоэтажек, подходя к своим каменным громадам.


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