Кировские аграрии получили дополнительную поддержку из федерального центра

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Кировские аграрии получили дополнительную федеральную поддержку в размере более 100 миллионов рублей. Финансовые итоги года для АПК сегодня подвел глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.В конце прошлого года губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил, что сельскохозяйственный потенциал нашего региона может стать драйвером развития множества смежных отраслей экономики: от строительства до перерабатывающей пищевой промышленности. Глава региона предложил масштабную цель - производить в области миллион тонн молока ежегодно. И для ее реализации потребуются мощные ресурсы.Как отметил министр, сейчас идут расчёты проекта и детально обсуждать его пока рано. Что касается завершения финансового года аграриями, то средства, вложенные в сельское хозяйство, были освоены в полном объеме. Речь идет о сумме порядка 2 миллиардов 400 миллионов рублей. Кстати, часть денег была получена из-за ЧС, связанной с гибелью озимых культур и переувлажнением почв этим летом. Потери региона из-за холодной и дождливой погоды составили около 100 миллионов рублей и были полностью восполнены.Добавим, что в будущем году планируется продолжать программу строительства и реконструкции автодорог, ведущих к общественно значимым сельским населённым пунктам. На эти цели будет выделено порядка 300 миллионов рублей. Главным распорядителем этих средств будет министерство Транспорта Кировской области.