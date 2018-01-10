Кировские аграрии получили дополнительную поддержку из федерального центра
В конце прошлого года губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил, что сельскохозяйственный потенциал нашего региона может стать драйвером развития множества смежных отраслей экономики: от строительства до перерабатывающей пищевой промышленности. Глава региона предложил масштабную цель - производить в области миллион тонн молока ежегодно. И для ее реализации потребуются мощные ресурсы.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы выходим на 600 000 т молока, нам надо еще 400 000. Это примерно 25 000 дойного стада, это новые фермы, это земли, они у нас есть».
Как отметил министр, сейчас идут расчёты проекта и детально обсуждать его пока рано. Что касается завершения финансового года аграриями, то средства, вложенные в сельское хозяйство, были освоены в полном объеме. Речь идет о сумме порядка 2 миллиардов 400 миллионов рублей. Кстати, часть денег была получена из-за ЧС, связанной с гибелью озимых культур и переувлажнением почв этим летом. Потери региона из-за холодной и дождливой погоды составили около 100 миллионов рублей и были полностью восполнены.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Из резервного фонда РФ были выделены 111 миллионов рублей, в последние дни 2017 года пришли на счета сельхозпредприятий. Я хочу поблагодарить казначейство».
Добавим, что в будущем году планируется продолжать программу строительства и реконструкции автодорог, ведущих к общественно значимым сельским населённым пунктам. На эти цели будет выделено порядка 300 миллионов рублей. Главным распорядителем этих средств будет министерство Транспорта Кировской области.
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