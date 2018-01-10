ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

11 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.9957
EURO: 68.0586
Погода в городе Кирове:
ночью:  -22...-20°C
утром:  -24...-22°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировские аграрии получили дополнительную поддержку из федерального центра

Сегодня, 10:07 | Просмотров: 144 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировские аграрии получили дополнительную федеральную поддержку в размере более 100 миллионов рублей. Финансовые итоги года для АПК сегодня подвел глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

В конце прошлого года губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил, что сельскохозяйственный потенциал нашего региона может стать драйвером развития множества смежных отраслей экономики: от строительства до перерабатывающей пищевой промышленности. Глава региона предложил масштабную цель - производить в области миллион тонн молока ежегодно. И для ее реализации потребуются мощные ресурсы.

Кировские аграрии получили дополнительную поддержку из федерального центраАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы выходим на 600 000 т молока, нам надо еще 400 000. Это примерно 25 000 дойного стада, это новые фермы, это земли, они у нас есть».
 
Как отметил министр, сейчас идут расчёты проекта и детально обсуждать его пока рано. Что касается завершения финансового года аграриями, то средства, вложенные в сельское хозяйство, были освоены в полном объеме. Речь идет о сумме порядка 2 миллиардов 400 миллионов рублей. Кстати, часть денег была получена из-за ЧС, связанной с гибелью озимых культур и переувлажнением почв этим летом. Потери региона из-за холодной и дождливой погоды составили около 100 миллионов рублей и были полностью восполнены.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Из резервного фонда РФ были выделены 111 миллионов рублей, в последние дни 2017 года пришли на счета сельхозпредприятий. Я хочу поблагодарить казначейство».
 
Добавим, что в будущем году планируется продолжать программу строительства и реконструкции автодорог, ведущих к общественно значимым сельским населённым пунктам. На эти цели будет выделено порядка 300 миллионов рублей. Главным распорядителем этих средств будет министерство Транспорта Кировской области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области снизилась заболеваемость ОРВИ

10:50 11.01.2018


В Кировской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

10:12 11.01.2018


Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

Кировские аграрии получили дополнительную федеральную поддержку

15:43 10.01.2018


Кировские аграрии получили дополнительную федеральную поддержку

Предоставление налоговых преференций по региональным налогам

15:35 10.01.2018


Предоставление налоговых преференций по региональным налогам

В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

14:05 10.01.2018


В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

В Кировской области зарегистрированы первые случаи бешенства животных в 2018 году.

13:42 10.01.2018


В Кировской области зарегистрированы первые случаи бешенства животных в 2018 году.

В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

16:44 09.01.2018


В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

Все новости

Вести. Кировская область

Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате России

17:56 11.01.2018


Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате России

Готовность теплотрасс города Кирова

17:55 11.01.2018


Готовность теплотрасс города Кирова

Михаил Бабич побывал в новой школе в микрорайоне Урванцево

17:53 11.01.2018


Михаил Бабич побывал в новой школе в микрорайоне Урванцево

В Кирове впервые состоялся Межрегиональный фестиваль хоровых капелл мальчиков «Святки в Вятке»

15:31 11.01.2018


В Кирове впервые состоялся Межрегиональный фестиваль хоровых капелл мальчиков «Святки в Вятке»

Чемпионат ПФО по акробатике

11:49 11.01.2018


Чемпионат ПФО по акробатике

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировские аграрии получили дополнительную федеральную поддержку

10.01.2018


Кировские аграрии получили дополнительную федеральную поддержку

Алексей Котлячков рассказал о ходе зимовки скота

04.12.2014


Алексей Котлячков рассказал о ходе зимовки скота

О заготовке кормов и зимовке скота

28.11.2017


О заготовке кормов и зимовке скота

Заготовка кормов

24.07.2014


Заготовка кормов

Алексей Котлячков оценил, как идет строительство роботизированной молочной фермы в Уржумском районе

23.12.2014


Алексей Котлячков оценил, как идет строительство роботизированной молочной фермы в Уржумском районе

Коллегия по сельскому хозяйству

19.02.2015


Коллегия по сельскому хозяйству

Популярные новости

В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

03.01.2018


В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

07.01.2018


СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

03.01.2018


В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

Затяжных морозов не будет

07.01.2018


Затяжных морозов не будет

В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

08.01.2018


В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников

29.12.2017


Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх