В Кирове впервые состоялся Межрегиональный фестиваль хоровых капелл мальчиков «Святки в Вятке»
На базе детской школы искусств № 11 уже 20 лет работает известный в нашем регионе коллектив - Хоровая капелла мальчиков и юношей "Соловушки Вятки", в котором занимается 170 мальчиков. Этот год для коллектива юбилейный, поэтому родилась идея отметить большую дату в кругу единомышленников и друзей по хоровому творчеству. В фестивале приняли участие не только кировские хоры мальчиков, которых в городе пять, но и коллективы их Челябинска и Нижнего Новгорода.
ГЕОРГИЙ АНТАКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ "СОЛОВУШКИ ВЯТКИ":
«Хоровой фестиваль мальчиков. Мы не стали делать конкурс, потому что фестиваль - более широкая возможность для общения мальчишек. Мы поставили для себя цель, чтобы в нашем фестивале принимали участие мальчишки, которые только выходят на ступень своих концертных выступлений».
В системе музыкального воспитания детей хоровое пение с его многовековыми традициями занимает особое место. Наполненное глубоким духовным содержанием, оно развивает музыкальные способности и художественный вкус. Всего в фестивале приняли участие более 300 человек, которые на мероприятиях исполнили около 80 различных произведений: от средневековых кантов и православных песнопений до русских народных песен, джазовых композиций и популярных песен из советских кинофильмов.
ГЕОРГИЙ АНТАКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ "СОЛОВУШКИ ВЯТКИ":
«Каждое произведение принимали на Ура! Мальчишки, они с такой энергией отдаются в пение. Все отдают в пение».
Стоит отметить, что в областном центре за последние три года отмечается повышенный интерес к хоровому искусству. Ежегодно проводятся городские конкурсы и фестивали. Создан сводный муниципальный хор. Хоровой фестиваль "Святки в Вятке" для нашего города - это еще один этап возрождения замечательных традиций, которыми богата музыкальная культура Вятки.
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