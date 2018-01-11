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В Кирове впервые состоялся Межрегиональный фестиваль хоровых капелл мальчиков «Святки в Вятке». Инициатором проведения фестиваля выступила детская школа искусств № 11.На базе детской школы искусств № 11 уже 20 лет работает известный в нашем регионе коллектив - Хоровая капелла мальчиков и юношей "Соловушки Вятки", в котором занимается 170 мальчиков. Этот год для коллектива юбилейный, поэтому родилась идея отметить большую дату в кругу единомышленников и друзей по хоровому творчеству. В фестивале приняли участие не только кировские хоры мальчиков, которых в городе пять, но и коллективы их Челябинска и Нижнего Новгорода.В системе музыкального воспитания детей хоровое пение с его многовековыми традициями занимает особое место. Наполненное глубоким духовным содержанием, оно развивает музыкальные способности и художественный вкус. Всего в фестивале приняли участие более 300 человек, которые на мероприятиях исполнили около 80 различных произведений: от средневековых кантов и православных песнопений до русских народных песен, джазовых композиций и популярных песен из советских кинофильмов.Стоит отметить, что в областном центре за последние три года отмечается повышенный интерес к хоровому искусству. Ежегодно проводятся городские конкурсы и фестивали. Создан сводный муниципальный хор. Хоровой фестиваль "Святки в Вятке" для нашего города - это еще один этап возрождения замечательных традиций, которыми богата музыкальная культура Вятки.