Михаил Бабич побывал в новой школе в микрорайоне Урванцево

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Сегодня Киров с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич. Полпред побывал в новой школе в микрорайоне Урванцево.Микрорайон растет. Возводятся дома, все больше и больше становится новоселов. Школа в Урванцево построена в рамках федерального проекта по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях.Полпред президента Михаил Бабич и глава региона Игорь Васильев оценили объем и качество проделанной работы. Высоким гостям сначала показали видеопрезентацию учебного заведения, а затем Михаил Бабич и Игорь Васильев лично осмотрели школу. В спортзале полпред обратил внимание на некоторые важные моменты и детали.Учеников в классах новой школы пока нет. Учебный год начнется первого сентября. И у строителей, и руководства школы еще есть время для решения всех необходимых вопросов.Отметим, строительство школы в Урванцево началось в мае прошлого года. На ее возведение было потрачено более полумиллиарда рублей. Еще 93 миллиона стоило оснащение школы по самым современным требованиям и стандартам.