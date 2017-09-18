ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

11 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.9957
EURO: 68.0586
Погода в городе Кирове:
ночью:  -22...-20°C
утром:  -24...-22°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Михаил Бабич побывал в новой школе в микрорайоне Урванцево

Сегодня, 17:53 | Просмотров: 110 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня Киров с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич. Полпред побывал в новой школе в микрорайоне Урванцево.

Микрорайон растет. Возводятся дома, все больше и больше становится новоселов. Школа в Урванцево построена в рамках федерального проекта по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Михаил Бабич побывал в новой школе в микрорайоне УрванцевоАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Школа в Урванцево рассчитана на 1000 детей. В их распоряжении почти 10 000 квадратных метров. Это сама школа - 3-этажная школа, а к ней пристроен двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс».

Полпред президента Михаил Бабич и глава региона Игорь Васильев оценили объем и качество проделанной работы. Высоким гостям сначала показали видеопрезентацию учебного заведения, а затем Михаил Бабич и Игорь Васильев лично осмотрели школу. В спортзале полпред обратил внимание на некоторые важные моменты и детали.

- Допустим, там закладные под канаты. Канат, где будет висеть?
- Канат вот здесь будет вот к этой балке.
- А как он? Двигаться не будет?
- Он будет так...
- Должна быть такая кран-балка и канат и канат он убирается либо нет.

Учеников в классах новой школы пока нет. Учебный год начнется первого сентября. И у строителей, и руководства школы еще есть время для решения всех необходимых вопросов.

- Михаил Викторович, мы доделаем. Мы возьмем на вооружение и сделаем.

Отметим, строительство школы в Урванцево началось в мае прошлого года. На ее возведение было потрачено более полумиллиарда рублей. Еще 93 миллиона стоило оснащение школы по самым современным требованиям и стандартам.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кировской области снизилась заболеваемость ОРВИ

10:50 11.01.2018


В Кировской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

10:12 11.01.2018


Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

Кировские аграрии получили дополнительную федеральную поддержку

15:43 10.01.2018


Кировские аграрии получили дополнительную федеральную поддержку

Предоставление налоговых преференций по региональным налогам

15:35 10.01.2018


Предоставление налоговых преференций по региональным налогам

В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

14:05 10.01.2018


В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

В Кировской области зарегистрированы первые случаи бешенства животных в 2018 году.

13:42 10.01.2018


В Кировской области зарегистрированы первые случаи бешенства животных в 2018 году.

В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

16:44 09.01.2018


В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

Все новости

Вести. Кировская область

Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате России

17:56 11.01.2018


Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате России

Готовность теплотрасс города Кирова

17:55 11.01.2018


Готовность теплотрасс города Кирова

Михаил Бабич побывал в новой школе в микрорайоне Урванцево

17:53 11.01.2018


Михаил Бабич побывал в новой школе в микрорайоне Урванцево

В Кирове впервые состоялся Межрегиональный фестиваль хоровых капелл мальчиков «Святки в Вятке»

15:31 11.01.2018


В Кирове впервые состоялся Межрегиональный фестиваль хоровых капелл мальчиков «Святки в Вятке»

Чемпионат ПФО по акробатике

11:49 11.01.2018


Чемпионат ПФО по акробатике

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

19 сентября Киров посетит Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

18.09.2017


19 сентября Киров посетит Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

В Кировской области построят три новых школы.

14.11.2017


В Кировской области построят три новых школы.

Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич посетил Нижегородский кадетский корпус

04.09.2017


Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич посетил Нижегородский кадетский корпус

Михаил Бабич посетил Башкирский и Удмуртский кадетские корпуса

02.09.2015


Михаил Бабич посетил Башкирский и Удмуртский кадетские корпуса

Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников

29.12.2017


Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников

Михаил Бабич сыграл в хоккейном матче в Казани

10.11.2015


Михаил Бабич сыграл в хоккейном матче в Казани

Популярные новости

В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

03.01.2018


В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

07.01.2018


СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

03.01.2018


В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

Затяжных морозов не будет

07.01.2018


Затяжных морозов не будет

В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

08.01.2018


В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников

29.12.2017


Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх