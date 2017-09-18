Михаил Бабич побывал в новой школе в микрорайоне Урванцево
Микрорайон растет. Возводятся дома, все больше и больше становится новоселов. Школа в Урванцево построена в рамках федерального проекта по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Школа в Урванцево рассчитана на 1000 детей. В их распоряжении почти 10 000 квадратных метров. Это сама школа - 3-этажная школа, а к ней пристроен двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс».
Полпред президента Михаил Бабич и глава региона Игорь Васильев оценили объем и качество проделанной работы. Высоким гостям сначала показали видеопрезентацию учебного заведения, а затем Михаил Бабич и Игорь Васильев лично осмотрели школу. В спортзале полпред обратил внимание на некоторые важные моменты и детали.
- Допустим, там закладные под канаты. Канат, где будет висеть?
- Канат вот здесь будет вот к этой балке.
- А как он? Двигаться не будет?
- Он будет так...
- Должна быть такая кран-балка и канат и канат он убирается либо нет.
Учеников в классах новой школы пока нет. Учебный год начнется первого сентября. И у строителей, и руководства школы еще есть время для решения всех необходимых вопросов.
- Михаил Викторович, мы доделаем. Мы возьмем на вооружение и сделаем.
Отметим, строительство школы в Урванцево началось в мае прошлого года. На ее возведение было потрачено более полумиллиарда рублей. Еще 93 миллиона стоило оснащение школы по самым современным требованиям и стандартам.
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