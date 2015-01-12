Готовность теплотрасс города Кирова

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«Утечка была серьезная. Тем не менее, КТК отреагировала оперативно. Аварийная бригада в течение ночи устранила аварийную ситуацию, объекты подключены».

«Сейчас делаем небольшими участками, с непродолжительным отключением не более чем на 4 часа. Мы меняем теплотрассу, чтобы не выполнять работу повторно».

«Вот так выглядит трубопровод после реконструкции. Сверху новая изоляция, внутри стальные трубы. После окончания работ в ближайшие двадцать лет жители окрестных домов могут забыть о проблемах с отоплением».

Накануне в течение всей ночи в Кирове устраняли последствия прорыва на теплотрассе на улице Производственной. Это первая крупная коммунальная авария в новом году. В целом новогодние праздники прошли в нормальном режиме.Эта ночь для коммунальных служб выдалась жаркой. Авария на улице Производственной в районе дома № 14 случилась около полуночи. Дефект возник на подающем трубопроводе. В зоне ограниченного теплоснабжения остались девять жилых домов, детский сад и два техникума. Ситуация сразу была взята на контроль руководством города.Это первая серьезная авария в городе за последние несколько недель. Новогодние праздники для коммунальных служб прошли спокойно, резких перепадов температуры, как в прошлом году, не было. Однако, впереди еще два зимних месяца, не за горами и крещенские морозы. Поэтому коммунальщики меняют старую изоляцию на теплотрассах, а на некоторых участках, как например, на улице Шинников, и трубы.Замена труб здесь изначально не планировалась. Однако при снятии изоляции была обнаружена внутренняя коррозия металла. Поэтому теплотрассу было решено заменить полностью.Сдача объекта назначена на 15 января. Паузы сделают лишь на время сильных морозов. По словам инженеров, когда трубопровод на улице Шинников полностью запустят температура в квартирах двухэтажек поднимется на несколько градусов.