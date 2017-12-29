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Новости / Общество

В выходные сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме

Сегодня, 13:53 | Просмотров: 214 | Версия для печати
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Сотрудники кировской Госавтоинспекции информируют участников дорожного движения о проведении 13 января т.г. «сплошных проверок» водителей на состояние опьянения на территории Ленинского района.

Профилактическое мероприятие предполагает остановку всех транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в г.Кирове. Не останутся без внимания автоинспекторов въезды и выезды из областного центра, места массового пребывания кировчан и пригородные зоны.

В рейды выйдут и представители добровольных народных дружин, а также активисты общественного движения Ночной Патруль.

Напоминаем всем водителям, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения права управления сроком от полутора до двух лет, а так же штраф в размере 30 тысяч рублей.


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