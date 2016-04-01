Открытие ледовых переправ в регионе откладывается  

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В этом году в Кировской области ледостав имеет особенности. Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, из-за скачков погоды лед на водоёмах неоднородный, в нем есть промоины. Это делает его ненадежным, а выход на него - опасным.

В зависимости от погодных условий открытие ледовых дорог переносится на вторую половину января. В этом году планируется открытие 7-ми ледовых переправ через Вятку: в п. Гоньба Малмыжского района, пгт Лебяжье, д. Тюм-тюм и с. Цепочкино Уржумского района, г. Котельнич и с. Вишкиль Котельничского района, с. Сорвижи Арбажского района.

Сейчас идет активная подготовка к их открытию, лед в этих местах намораживается дополнительно. А пока на месте будущих переправ выставлены знаки, запрещающие выезд на лед, организовано патрулирование.