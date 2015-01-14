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Новости / Общество

В каком состоянии сегодня горки на Театральной площади?

Сегодня, 15:23 | Просмотров: 109 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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За праздничные дни более 80 кировчан получили травмы на горках. Каково состояние опасных объектов сейчас, и какие меры были предприняты, чтобы сделать катание безопасным?
 
 
Савва с удовольствием катается с горок на Театральной площади, а у его мамы сердце замирает каждый раз, когда он несется вниз.
По данным министерства здравоохранения Кировской области с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года 82 человека получили травмы при катании с горок.

В каком состоянии сегодня горки на Театральной площади?ОЛЬГА:
- Мне страшно, я сама недавно руку на гололёде сломала, будучи беременной.
- Но, тем не менее, сына, отпускаете?
- Он с большой горки скатился два раза и сказал, что пойдет на маленькую.

Чаще всего кировчане жаловались в соцсетях на состояние самой большой горки на Театральной площади Кирова. Из-за оттепели в конце декабря на ней частично растаял лёд, образовались ледяные наносы, выбоины и кочки. На ситуацию отреагировали в городской администрации. Подрядная организация, которая установила горки, теперь стала следить и за их безопасностью - выравнивать ледяную поверхность, намораживать на нее слои льда.

В каком состоянии сегодня горки на Театральной площади?ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА ГОРОДА КИРОВА:
«Мы провели инспекторскую проверку, на которую выезжал и глава администрации города Илья Шульгин, я лично участвовал. Принято решение ежедневно в утренние часы подливать воду на горку, чтобы спуск был безопасным».
 
Состояние горки на Театральной площади сейчас ежедневно проверяется специалистами городской администрации и лично Олегом Семаковым.

В каком состоянии сегодня горки на Театральной площади?ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Как мы убедились, сегодня кататься с горки вполне безопасно, но необходимо соблюдать некоторые правила безопасности. Маленьким детям лучше кататься на надувных "ватрушках", а не ледянках. Лед выровнен, но остается шероховатым в некоторых местах».

Добавим, что кататься с горок в состоянии алкогольного опьянения небезопасно, даже если ледяное покрытие идеальное.


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