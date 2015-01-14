В каком состоянии сегодня горки на Театральной площади?

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За праздничные дни более 80 кировчан получили травмы на горках. Каково состояние опасных объектов сейчас, и какие меры были предприняты, чтобы сделать катание безопасным?Савва с удовольствием катается с горок на Театральной площади, а у его мамы сердце замирает каждый раз, когда он несется вниз.По данным министерства здравоохранения Кировской области с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года 82 человека получили травмы при катании с горок.Чаще всего кировчане жаловались в соцсетях на состояние самой большой горки на Театральной площади Кирова. Из-за оттепели в конце декабря на ней частично растаял лёд, образовались ледяные наносы, выбоины и кочки. На ситуацию отреагировали в городской администрации. Подрядная организация, которая установила горки, теперь стала следить и за их безопасностью - выравнивать ледяную поверхность, намораживать на нее слои льда.Состояние горки на Театральной площади сейчас ежедневно проверяется специалистами городской администрации и лично Олегом Семаковым.Добавим, что кататься с горок в состоянии алкогольного опьянения небезопасно, даже если ледяное покрытие идеальное.