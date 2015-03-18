В наш регион пришли морозы
Резкий перепад. Еще вчера днем температура воздуха была чуть ниже нуля. Сегодня пользователи соцсетей с раннего утра начали перекличку, у кого холоднее. В Среднеивкино минус 22 градуса. В Малмыжском районе - 21. В Белохолуницком - в селе Троица термометры показали рекордные минус 30.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В областном центре чуть теплее. В Кирове в семь часов утра температура воздуха составляла -18 градусов по Цельсию. Вышло солнце и стало еще холоднее. Сейчас без десяти десять, температура -21. Но даже эти показатели далеки от рекордов января».
Самый холодный день января в нашем городе за всю историю наблюдений выдался в 1892 году. Тогда температура воздуха составила минус 42 градуса. Не раз в наших краях наблюдались и аномально теплые зимы. Причем, совсем недавно. В январе 2007-го термометры показывали плюс три. В этом году к погодным изменениям жители областного центра оказались готовы. Ни потеплениями, ни похолоданиями горожан уже не запугать.
- Мы не мерзнем, у нас шубы, одежда теплая. Нам не страшен мороз.
- Да не так уж и холодно. Потеплее оделся и ничего такого.
- Шарфик потеплее надела и пью много чая.
С утра - минус 20, днем минус 12 градусов. Такая температура считается средней для января. Но, несмотря на холодные дни, январь 2018-го года все-таки уже теплее, чем обычно. И в ближайшие дни дальнейшего похолодания не предвидится.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Такая температура в регионе продержится не долго. Уже в эти выходные синоптики обещают потепление. Температура поднимется выше -10ти градусов».
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