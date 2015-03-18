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В наш регион пришли морозы. За несколько часов температура воздуха опустилась больше чем на десять градусов. О резком похолодании синоптики предупредили за несколько дней.Резкий перепад. Еще вчера днем температура воздуха была чуть ниже нуля. Сегодня пользователи соцсетей с раннего утра начали перекличку, у кого холоднее. В Среднеивкино минус 22 градуса. В Малмыжском районе - 21. В Белохолуницком - в селе Троица термометры показали рекордные минус 30.Самый холодный день января в нашем городе за всю историю наблюдений выдался в 1892 году. Тогда температура воздуха составила минус 42 градуса. Не раз в наших краях наблюдались и аномально теплые зимы. Причем, совсем недавно. В январе 2007-го термометры показывали плюс три. В этом году к погодным изменениям жители областного центра оказались готовы. Ни потеплениями, ни похолоданиями горожан уже не запугать.С утра - минус 20, днем минус 12 градусов. Такая температура считается средней для января. Но, несмотря на холодные дни, январь 2018-го года все-таки уже теплее, чем обычно. И в ближайшие дни дальнейшего похолодания не предвидится.