Проблемы с котельной в Белой Холунице

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Из-за проблем с котельной в Белой Холунице нарушено нормальное теплоснабжение несколько социальных объектов.В Белой Холунице нас встречают мамы воспитанников детских садов, которые больше месяца находятся дома. Гуляют здесь, на территории, к которой дети уже привыкли — детская площадка рядом со зданием. Только вот двери дошкольного заведения закрыты.Согласно санитарным нормам, температура в школах и детских садах не должна опускаться ниже 21го градуса. Работа при более низких температурах запрещена, и руководство делает все, для того, чтобы прогреть хотя бы одно помещение для сохранения дежурной группы.Однако, в период январских праздников ситуация ухудшилась. Детские сады были закрыты полностью, а вернуть в работу хотя бы дежурную группу удалось только вчера. Всего от нехватки тепла страдают три социальных объекта.После первых жалоб родителей в дело вмешалась районная прокуратура. В результате проверок, удалось выяснить, что котельная не была готова к отопительному сезону.А вот с последним как раз проблема. Котельная много лет работает на опиле. Из-за дождливого лета сырье буквально не успевало просохнуть. Именно сырой опил не позволяет достичь температурной нормы в жилых и социальных объектах, поэтому к решению проблем была привлечена администрация. Во-первых, руководство поселения и района помогло наладить поставку качественного опила и щепы. Кроме этого, с помощью административного ресурса, на котельную были привлечены узкопрофильные специалисты.Точные сроки завершения работ сейчас спрогнозировать трудно, однако, администрация надеется, что социальные объекты, привязанные к котельной, начнут работу в штатном режиме уже в понедельник.Добавим, что когда сюжет готовился к эфиру, сотрудники детского сада сообщили, что температура в учреждении повысилась на несколько градусов и удалось открыть вторую дежурную группу для детей. По словам руководства поселения, решить проблемы с котельной и нормализовать теплоснабжение планируется в ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий и обязательно вернемся к этой теме.