Проблемы с котельной в Белой Холунице
В Белой Холунице нас встречают мамы воспитанников детских садов, которые больше месяца находятся дома. Гуляют здесь, на территории, к которой дети уже привыкли — детская площадка рядом со зданием. Только вот двери дошкольного заведения закрыты.
ВИКТОРИЯ ЖУРКО:
«Практически весь декабрь мы не ходим в садик. То есть в декабре мы сходили раза три-четыре, причем три дня из них мы ходили для того, чтобы подготовиться к елке новогодней. Холодно очень в садике. Котельная… не знаю, работает — не работает. У нас дома от этой же котельной, такая же ситуация. Уже январь месяц на дворе, а мы до сих пор дома сидим».
Согласно санитарным нормам, температура в школах и детских садах не должна опускаться ниже 21го градуса. Работа при более низких температурах запрещена, и руководство делает все, для того, чтобы прогреть хотя бы одно помещение для сохранения дежурной группы.
ЕЛЕНА МАРЕНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №2:
«Когда температура снизилась до 15ти градусов, детский сад закрыли и открыли дежурную группу. В этой группе было 19 градусов. Мы функционировали, работали, весь детский сад не закрывался. Все родители были оповещены, что в детском саду низкая температура. Ознакомлены. То есть детей одевали потеплее, но все родители были с этим согласны».
Однако, в период январских праздников ситуация ухудшилась. Детские сады были закрыты полностью, а вернуть в работу хотя бы дежурную группу удалось только вчера. Всего от нехватки тепла страдают три социальных объекта.
ЕЛЕНА ОГНЁВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИКОГО РАЙОНА:
«Снизилась температура очень в двух детских садах. В этом детском саду №2 Светлячок и в детском саду №6 Теремок. И у нас еще спортивная школа отапливается от этой котельной, поэтому температура в спортивной школе тоже ниже чем нужно, поэтому сейчас детские сады в этой школе пока не занимаются, занимаются только старшие спортсмены».
После первых жалоб родителей в дело вмешалась районная прокуратура. В результате проверок, удалось выяснить, что котельная не была готова к отопительному сезону.
АЛЕКСЕЙ МЕДВЕДЕВ, ПРОКУРОР БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА:
«Возбуждено административное производство на уже бывшего директора теплоснабжающей организации, Администрации города и района направлены представления об устранении нарушения закона, ну и, конечно же, мерами гражданско-правового характера мы добиваемся возложения обязанности на теплоснабжающую организацию обеспечить всё-таки котельную топливом именно надлежащего качества».
А вот с последним как раз проблема. Котельная много лет работает на опиле. Из-за дождливого лета сырье буквально не успевало просохнуть. Именно сырой опил не позволяет достичь температурной нормы в жилых и социальных объектах, поэтому к решению проблем была привлечена администрация. Во-первых, руководство поселения и района помогло наладить поставку качественного опила и щепы. Кроме этого, с помощью административного ресурса, на котельную были привлечены узкопрофильные специалисты.
СТАНИСЛАВ КАШИН, ГЛАВА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Привлеченные теплотехники пытаются отладить режим работы котлов таким образом, чтобы перенастроить их на работу с более влажным и менее качественным топливом, этим опилом. Ну, и поставки топливной щепы и свежего опила позволят вот эту ситуацию сгладить и восстановить температурный режим в детских садах».
Точные сроки завершения работ сейчас спрогнозировать трудно, однако, администрация надеется, что социальные объекты, привязанные к котельной, начнут работу в штатном режиме уже в понедельник.
Добавим, что когда сюжет готовился к эфиру, сотрудники детского сада сообщили, что температура в учреждении повысилась на несколько градусов и удалось открыть вторую дежурную группу для детей. По словам руководства поселения, решить проблемы с котельной и нормализовать теплоснабжение планируется в ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий и обязательно вернемся к этой теме.
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