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Новости / Общество

ГТРК "Вятка" продолжает тестовое вещание в цифровом формате в рамках первого мультиплекса

Сегодня, 10:12 | Просмотров: 150 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кировской области идет вещание региональных вставок в первом мультиплексе. Это значит, что на каналах Россия 1, Россия 24 и Радио России вещающих в цифровом качестве, можно увидеть и услышать программы ГТРК "Вятка".

ГТРК "Вятка" продолжает тестовое вещание в цифровом формате в составе первого мультиплекса. Наши программы в эфире Россия 1 , Россия 24 и радио России могут увидеть и услышать все жители Кировской области. Владимир Чирков - ветеран ГТРК "Вятка". На областное телевидение пришел в далеком 69 году, работал главным инженером. В 1975 возглавил кировский телецентр. На его глазах наша телекомпания развивалась и покоряла все новые вершины. В памяти Владимира Семеновича еще свежи воспоминания, как приходилось работать в те времена.

ГТРК "Вятка" продолжает тестовое вещание в цифровом формате в рамках первого мультиплексаВЛАДИМИР ЧИРКОВ, ВЕТЕРАН ГТРК "ВЯТКА":
«Понятно, куча кабелей. Отказы оборудования прямо во время передачи, камеры ремонтировали во время передач, лампы вынимали, т.е. совсем сейчас другое телевидение».

После выхода на пенсию из Кирова переехал в поселок Юрья. Еще несколько лет назад, чтобы посмотреть кировские передачи, на дом нужно было устанавливать огромную мачту с антенной. Сегодня все осталось в прошлом.

Главное отличие цифровой передачи сигнала от устаревшего аналогового вещания в том, что цифровой сигнал не подвержен искажению. Проще говоря, у него не бывает помех. Владимир Семенович с большим интересом и удовольствием смотрит передачи областного телевидения в новом формате и, как много лет назад, всегда в курсе последних событий.

ВЛАДИМИР ЧИРКОВ, ВЕТЕРАН ГТРК "ВЯТКА":
«Хорошо сейчас, особенно здесь в районе получили областное телевидение с отличным качеством».

Ветераны ГТРК как никто другой знают о большой востребованности местных новостей и программ у жителей региона. И над приближением главной мечты - максимального охвата телерадиовещанием высокого качества - работали несколько поколений сотрудников ГТРК Вятка.

 Начало тестового вещания ГТРК "Вятка" в составе первого мультиплекса стало большим событием и для простых кировчан. Ирина Флоренцева - коренная кировчанка. Более сорока лет проработала воспитателем в детском саду и по роду профессии всегда следила за теле и радио-новостями. Появление программ ГТРК Вятка в первом мультиплексе отметила особо.

ГТРК "Вятка" продолжает тестовое вещание в цифровом формате в рамках первого мультиплексаИРИНА ФЛОРЕНЦЕВА:
«Мне очень нравится. Я смотрю очень много выборочных каналов, которые мне по душе. Качество показа, картинки, очень хорошее».

Для тех, кто еще не перешел на просмотр тв-программ в цифровом формате, напомним, что в Кирове работает консультативный центр. По телефону 42-21-40 специалисты ответят на все вопросы по поводу подключения цифрового ТВ, помогут разобраться в настройках и особенностях оборудования.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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