Общественники и психологи объединились в борьбе с «Кибербуллингом»
Проблемой так называемого «кибербуллинга» активисты кировского ОНФ занялись несколько месяцев назад, когда началась волна популярности подобного рода публикаций в интернете.
Подростки выкладывают в сеть фотографии и видео своих сверстников, которые, по их мнению, заслуживают публичного высмеивания. Причиной может послужить лишний вес или наоборот хрупкое телосложение, прически, одежда, стрижки. При этом большинство подростков даже не осознают, какой вред наносят психике своих сверстников.
НИНА ЕРШОВА, ПСИХОЛОГ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
«Много сегодня проводится исследований на эту тему. Разные цифры приводятся — кто является жертвой, кто является буллером, да, тем вот насильником, человеком который выкладывает разные материалы, видео и так далее. И в большинстве исследований, например, на первом месте, стоит развлечение. А что такого, говорит подросток, мы же просто прикололись».
А вот кто осознает вред и манипулирует детским сознанием, так это администраторы подобных сообществ. Зная психологию подростков и желание выделяться, они специально создают группы, которые гарантируют большое количество участников, просмотров и лайков, успешно переводя агрессию и психологические травмы в деньги. Казалось бы, решение проблемы простое — закрыть группу и все. Однако сделать этого без заявления пострадавших в полицию оказалось невозможным.
ЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Мы пытались сначала просто в рамках разговора, ну а затем, когда у нас появилась возможность от родителей получить заявление, деятельность одной из групп была прекращена. Подобные группы существуют, и очень жаль, что мы пока не можем повлиять в полной мере потому, что нужно заявление от родителей».
Узнав о том, что ребенок подвергается психологическому давлению, взрослые не хотят травмировать ребенка еще больше, поэтому заявлений в полицию и прокуратуру на сегодняшний день очень мало.
Но чаще всего родители просто не в курсе происходящего. Однако, понять, что самооценка ребенка изменилась, можно по нескольким признакам.
НИНА ЕРШОВА, ПСИХОЛОГ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
«На том отношении к своим собственным неудачам, которые определяются в определенных словах. «Конечно же, я ни чего не могу», «Не буду это делать потому, что у меня не получится». Уже не получится. Еще ни чего не делал, а уже не получится. В слезах. Особенно это проявляется у девочек. В каких-то отказах от всего. Не буду ни чего делать, никуда не пойду, отстаньте от меня».
Если вы заметили, подобные проявления у своих детей, психологи рекомендуют не давить и не требовать немедленных объяснений. Лучше всего поможет разговор со специалистом.
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