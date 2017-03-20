Общественники и психологи объединились в борьбе с «Кибербуллингом»

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Кировские активисты ОНФ и психологи объединились в борьбе с «КибербУллингом». Несколько групп в популярной соцсети практикуют психологический прессинг подростков. Почему такие группы сложно закрыть и какой вред психике ребенка они наносят?Проблемой так называемого «кибербуллинга» активисты кировского ОНФ занялись несколько месяцев назад, когда началась волна популярности подобного рода публикаций в интернете.Подростки выкладывают в сеть фотографии и видео своих сверстников, которые, по их мнению, заслуживают публичного высмеивания. Причиной может послужить лишний вес или наоборот хрупкое телосложение, прически, одежда, стрижки. При этом большинство подростков даже не осознают, какой вред наносят психике своих сверстников.А вот кто осознает вред и манипулирует детским сознанием, так это администраторы подобных сообществ. Зная психологию подростков и желание выделяться, они специально создают группы, которые гарантируют большое количество участников, просмотров и лайков, успешно переводя агрессию и психологические травмы в деньги. Казалось бы, решение проблемы простое — закрыть группу и все. Однако сделать этого без заявления пострадавших в полицию оказалось невозможным.Узнав о том, что ребенок подвергается психологическому давлению, взрослые не хотят травмировать ребенка еще больше, поэтому заявлений в полицию и прокуратуру на сегодняшний день очень мало.Но чаще всего родители просто не в курсе происходящего. Однако, понять, что самооценка ребенка изменилась, можно по нескольким признакам.Если вы заметили, подобные проявления у своих детей, психологи рекомендуют не давить и не требовать немедленных объяснений. Лучше всего поможет разговор со специалистом.