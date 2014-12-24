В кировских МФЦ начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении ребёнка.

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В центрах «Мои Документы» появилась новая госуслуга: оформление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка.

Заявление принимают от родителей детей, родившихся или усыновленных после 1 января 2018 года. Выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка выдается гражданам, получившим сертификат на материнский (семейный) капитал.

Размер выплаты для Кировской области составляет 9 тысяч 662 рублей.

Отметим, право на получение выплаты возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.