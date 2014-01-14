Герценка ко Дню российской печати

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13 января отмечался День российской печати. Иван Швецов отправился в герценку и выяснил, о чем писали вятские газеты 100 лет назад.В этом году у нескольких вятских газет - большие юбилеи. Вятским Епархиальные Ведомостям исполняется 155 лет. Отчасти наследником журнала можно считать нынешний Епархиальный вестник, хоть его формат несколько скромнее - это газета. Вятская Правда (и ее прямая наследница - Кировская правда) отмечает в этом году 100-летие. Вятским Губернским Ведомостям 180 лет. Но отмечать этот юбилей некому. Газета перестала существовать вскоре после Октябрьского переворота. Однако именно в ее первых номерах были опубликованы статьи Александра Герцена.Ровно сто лет назад в главных общероссийских газетах - Правде и Известиях, обсуждались острые политические вопросы. Известия печатали материалы Съезда рабочих крестьянских и казачьих депутатов.Регулярная периодика в нашей стране стала появляться с 1728 года. Сначала это были Санкт-Петербургские ведомости, затем Московские ведомости. Они выходили 2 раза в неделю. Вместе с этими газетами публиковались и прибавления с разной ценной информацией. В одном из таких дополнений в Московских Ведомостях публикуется материал посвященный подавлению Пугачевского бунта. Экземпляр этого издания есть и у нас в фондах.Наличие печатной прессы - признак просвещенного, современного общества, так считалось в эпоху Петра I, при котором и появилась на свет первая русская газета "Ведомости". В честь выхода в свет ее первого номера 13 января 1703 года и отмечается День Российской прессы. Несмотря на бурный рост других масс-медиа у печатного слова по-прежнему есть читатели и ценители. В 2017 году в России было зарегистрировано более 50-ти тысяч печатных изданий. Ежедневно в России распространяется более 20 миллионов экземпляров различных газет и журналов.