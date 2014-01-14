ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

15 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.3569
EURO: 68.8174
Погода в городе Кирове:
ночью:  -7...-5°C
утром:  -9...-7°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Герценка ко Дню российской печати

Сегодня, 11:42 | Просмотров: 103 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
13 января отмечался День российской печати. Иван Швецов отправился в герценку и выяснил, о чем писали вятские газеты 100 лет назад.

В этом году у нескольких вятских газет - большие юбилеи. Вятским Епархиальные Ведомостям исполняется 155 лет. Отчасти наследником журнала можно считать нынешний Епархиальный вестник, хоть его формат несколько скромнее - это газета. Вятская Правда (и ее прямая наследница - Кировская правда) отмечает в этом году 100-летие. Вятским Губернским Ведомостям 180 лет. Но отмечать этот юбилей некому. Газета перестала существовать вскоре после Октябрьского переворота. Однако именно в ее первых номерах были опубликованы статьи Александра Герцена.

Герценка ко Дню российской печатиМАРИНА БУРЧИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА:
«Хотя к этому периоду он уже уехал во Владимир, но считается, что статья о черемисах - это как раз статья Александра Герцена».

Ровно сто лет назад в главных общероссийских газетах - Правде и Известиях, обсуждались острые политические вопросы. Известия печатали материалы Съезда рабочих крестьянских и казачьих депутатов.

Герценка ко Дню российской печатиОЛЬГА ШЕВНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ХРАНЕНИЯ ОСНОВНОГО ФОНДА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА:
«Например, здесь представлен проект конституции, в частности обсуждается вопрос избирательного права, актуальный и сейчас».
 
Регулярная периодика в нашей стране стала появляться с 1728 года. Сначала это были Санкт-Петербургские ведомости, затем Московские ведомости. Они выходили 2 раза в неделю. Вместе с этими газетами публиковались и прибавления с разной ценной информацией. В одном из таких дополнений в Московских Ведомостях публикуется материал посвященный подавлению Пугачевского бунта. Экземпляр этого издания есть и у нас в фондах.

Герценка ко Дню российской печатиСВЕТЛАНА ШИХОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ РЕДКИХ КНИГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА:
«Публикуется рескрипт Екатерины о роспуске комиссии по успокоению нравов и выносится благодарность графу Панину, который эту комиссию возглавлял».
 
Наличие печатной прессы - признак просвещенного, современного общества, так считалось в эпоху Петра I, при котором и появилась на свет первая русская газета "Ведомости". В честь выхода в свет ее первого номера 13 января 1703 года и отмечается День Российской прессы. Несмотря на бурный рост других масс-медиа у печатного слова по-прежнему есть читатели и ценители. В 2017 году в России было зарегистрировано более 50-ти тысяч печатных изданий. Ежедневно в России распространяется более 20 миллионов экземпляров различных газет и журналов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове иномарка спровоцировала ДТП с участием скорой помощи.

14:06 15.01.2018


В Кирове иномарка спровоцировала ДТП с участием скорой помощи.

На улице Герцена произошло тройное ДТП: 2 человека травмированы.

14:03 15.01.2018


На улице Герцена произошло тройное ДТП: 2 человека травмированы.

В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

14:01 15.01.2018


В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

Кировские автоинспекторы помогли водителям в мороз

13:02 15.01.2018


Кировские автоинспекторы помогли водителям в мороз

В Кирове произошел пожар в магазине женской одежды.

11:38 15.01.2018


В Кирове произошел пожар в магазине женской одежды.

В Кирове выявили 3 случая сбыта фальшивых 5-тысячных купюр.

11:14 15.01.2018


В Кирове выявили 3 случая сбыта фальшивых 5-тысячных купюр.

В кировских МФЦ начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении ребёнка.

11:02 15.01.2018


В кировских МФЦ начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении ребёнка.

Все новости

Вести. Кировская область

В Народной галерее ОДНТ открылась выставка работ Галины Стрелковой

17:54 15.01.2018


В Народной галерее ОДНТ открылась выставка работ Галины Стрелковой

Коринский психоневрологический интернат победил в конкурсе новогоднего оформления

17:52 15.01.2018


Коринский психоневрологический интернат победил в конкурсе новогоднего оформления

Общественники проверят вес школьных ранцев

17:49 15.01.2018


Общественники проверят вес школьных ранцев

Дольщики слободы Новое Сергеево обеспокоены судьбой своего недостроенного жилья

17:47 15.01.2018


Дольщики слободы Новое Сергеево обеспокоены судьбой своего недостроенного жилья

Жители дома на улице Солнечной пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в праздники

15:03 15.01.2018


Жители дома на улице Солнечной пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в праздники

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

День печати

14.01.2014


День печати

День печати

13.01.2015


День печати

День Российской печати

13.01.2016


День Российской печати

День российской печати

13.01.2010


День российской печати

Юбилей старейших вятских газет

16.01.2013


Юбилей старейших вятских газет

История вятского печатного дела

14.01.2009


История вятского печатного дела

Популярные новости

В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

03.01.2018


В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

07.01.2018


СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

03.01.2018


В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

Затяжных морозов не будет

07.01.2018


Затяжных морозов не будет

В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

08.01.2018


В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

15.01.2018


В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх