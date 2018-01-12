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В Белой Холунице в праздники без тепла оставались несколько социальных объектов

Сегодня, 14:56 | Просмотров: 128 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Белой Холунице теплоснабжающая компания не позаботилась о запасе качественного топлива, и в праздники без тепла оставались несколько социальных объектов.

В Белой Холунице нас встречают мамы воспитанников детских садов, которые больше месяца находятся дома. Гуляют здесь, на территории, к которой дети уже привыкли — детская площадка рядом со зданием. Только вот двери дошкольного заведения закрыты.

В Белой Холунице в праздники без тепла оставались несколько социальных объектовВИКТОРИЯ ЖУРКО:
«Практически весь декабрь мы не ходим в садик. То есть в декабре мы сходили раза три-четыре, причем три дня из них мы ходили для того, чтобы подготовиться к елке новогодней. Холодно очень в садике. Котельная… не знаю, работает — не работает. У нас дома от этой же котельной, такая же ситуация. Уже январь месяц на дворе, а мы до сих пор дома сидим».

Согласно санитарным нормам, температура в школах и детских садах не должна опускаться ниже 21го градуса. Работа при более низких температурах запрещена, и руководство делает все, для того, чтобы прогреть хотя бы одно помещение для сохранения дежурной группы.

Всего от нехватки тепла страдают три социальных объекта.

В Белой Холунице в праздники без тепла оставались несколько социальных объектовЕЛЕНА ОГНЁВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИКОГО РАЙОНА:
«Снизилась температура очень в двух детских садах. В этом детском саду №2 Светлячок и в детском саду №6 Теремок. И у нас еще спортивная школа отапливается от этой котельной, поэтому температура в спортивной школе тоже ниже чем нужно, поэтому сейчас детские сады в этой школе пока не занимаются, занимаются только старшие спортсмены».

После первых жалоб родителей в дело вмешалась районная прокуратура. В результате проверок, удалось выяснить, что котельная не была готова к отопительному сезону.

В Белой Холунице в праздники без тепла оставались несколько социальных объектовАЛЕКСЕЙ МЕДВЕДЕВ, ПРОКУРОР БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА:
«Возбуждено административное производство на уже бывшего директора теплоснабжающей организации, Администрации города и района направлены представления об устранении нарушения закона, ну и, конечно же, мерами гражданско-правового характера мы добиваемся возложения обязанности на теплоснабжающую организацию обеспечить всё-таки котельную топливом именно надлежащего качества».

А вот с последним как раз проблема. Котельная много лет работает на опиле. Из-за дождливого лета сырье буквально не успевало просохнуть. Именно сырой опил не позволяет достичь температурной нормы в жилых и социальных объектах, поэтому к решению проблем была привлечена администрация. Во-первых, руководство поселения и района помогло наладить поставку качественного опила и щепы. Кроме этого, с помощью административного ресурса, на котельную были привлечены узкопрофильные специалисты.

Добавим, что к сегодняшнему дню проблемы с котельной в Белой Холунице уже решены, теплоснабжение удалось нормализовать. Оба детских сада работают. По словам сотрудников, в группах температура воздуха - 19-20 градусов.


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