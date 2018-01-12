В Белой Холунице в праздники без тепла оставались несколько социальных объектов
В Белой Холунице нас встречают мамы воспитанников детских садов, которые больше месяца находятся дома. Гуляют здесь, на территории, к которой дети уже привыкли — детская площадка рядом со зданием. Только вот двери дошкольного заведения закрыты.
ВИКТОРИЯ ЖУРКО:
«Практически весь декабрь мы не ходим в садик. То есть в декабре мы сходили раза три-четыре, причем три дня из них мы ходили для того, чтобы подготовиться к елке новогодней. Холодно очень в садике. Котельная… не знаю, работает — не работает. У нас дома от этой же котельной, такая же ситуация. Уже январь месяц на дворе, а мы до сих пор дома сидим».
Согласно санитарным нормам, температура в школах и детских садах не должна опускаться ниже 21го градуса. Работа при более низких температурах запрещена, и руководство делает все, для того, чтобы прогреть хотя бы одно помещение для сохранения дежурной группы.
Всего от нехватки тепла страдают три социальных объекта.
ЕЛЕНА ОГНЁВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИКОГО РАЙОНА:
«Снизилась температура очень в двух детских садах. В этом детском саду №2 Светлячок и в детском саду №6 Теремок. И у нас еще спортивная школа отапливается от этой котельной, поэтому температура в спортивной школе тоже ниже чем нужно, поэтому сейчас детские сады в этой школе пока не занимаются, занимаются только старшие спортсмены».
После первых жалоб родителей в дело вмешалась районная прокуратура. В результате проверок, удалось выяснить, что котельная не была готова к отопительному сезону.
АЛЕКСЕЙ МЕДВЕДЕВ, ПРОКУРОР БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА:
«Возбуждено административное производство на уже бывшего директора теплоснабжающей организации, Администрации города и района направлены представления об устранении нарушения закона, ну и, конечно же, мерами гражданско-правового характера мы добиваемся возложения обязанности на теплоснабжающую организацию обеспечить всё-таки котельную топливом именно надлежащего качества».
А вот с последним как раз проблема. Котельная много лет работает на опиле. Из-за дождливого лета сырье буквально не успевало просохнуть. Именно сырой опил не позволяет достичь температурной нормы в жилых и социальных объектах, поэтому к решению проблем была привлечена администрация. Во-первых, руководство поселения и района помогло наладить поставку качественного опила и щепы. Кроме этого, с помощью административного ресурса, на котельную были привлечены узкопрофильные специалисты.
Добавим, что к сегодняшнему дню проблемы с котельной в Белой Холунице уже решены, теплоснабжение удалось нормализовать. Оба детских сада работают. По словам сотрудников, в группах температура воздуха - 19-20 градусов.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!