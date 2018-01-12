В Белой Холунице в праздники без тепла оставались несколько социальных объектов

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В Белой Холунице теплоснабжающая компания не позаботилась о запасе качественного топлива, и в праздники без тепла оставались несколько социальных объектов.В Белой Холунице нас встречают мамы воспитанников детских садов, которые больше месяца находятся дома. Гуляют здесь, на территории, к которой дети уже привыкли — детская площадка рядом со зданием. Только вот двери дошкольного заведения закрыты.Согласно санитарным нормам, температура в школах и детских садах не должна опускаться ниже 21го градуса. Работа при более низких температурах запрещена, и руководство делает все, для того, чтобы прогреть хотя бы одно помещение для сохранения дежурной группы.Всего от нехватки тепла страдают три социальных объекта.После первых жалоб родителей в дело вмешалась районная прокуратура. В результате проверок, удалось выяснить, что котельная не была готова к отопительному сезону.А вот с последним как раз проблема. Котельная много лет работает на опиле. Из-за дождливого лета сырье буквально не успевало просохнуть. Именно сырой опил не позволяет достичь температурной нормы в жилых и социальных объектах, поэтому к решению проблем была привлечена администрация. Во-первых, руководство поселения и района помогло наладить поставку качественного опила и щепы. Кроме этого, с помощью административного ресурса, на котельную были привлечены узкопрофильные специалисты.Добавим, что к сегодняшнему дню проблемы с котельной в Белой Холунице уже решены, теплоснабжение удалось нормализовать. Оба детских сада работают. По словам сотрудников, в группах температура воздуха - 19-20 градусов.