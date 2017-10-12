Жители дома на улице Солнечной пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в праздники
Это не "показательное выступление" перед камерами и чиновниками. К слову, они даже не знали, что в это время будут вывозить мусор. Сотрудники САХ выполняют работу по своему графику, но в праздничные дни могут происходить накладки.
ВЯЧЕСЛАВ ВЫЛЕГЖАНИН, ДИРЕКТОР ООО "КДУ-3":
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«От домов, детских площадок, мест отдыха должно быть не менее 20 метров и не более 100. Если в условиях маленькой застройки нет возможности выполнить это требование, то расстояния могут меняться».
Кстати, зачастую подъезд к контейнерам затрудняют припаркованные машины. Но тут уже остается надеяться на сознательность жильцов.
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