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Новости / Общество

Жители дома на улице Солнечной пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в праздники

Сегодня, 15:03 | Просмотров: 125 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове жители дома №39 на улице Солнечной не довольны вывозом мусора в выходные и праздничные дни. У администрации города есть объяснения.

Это не "показательное выступление" перед камерами и чиновниками. К слову, они даже не знали, что в это время будут вывозить мусор. Сотрудники САХ выполняют работу по своему графику, но в праздничные дни могут происходить накладки.

Жители дома на улице Солнечной пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в праздникиВЯЧЕСЛАВ ВЫЛЕГЖАНИН, ДИРЕКТОР ООО "КДУ-3":
«В новогодние дни мы все покупаем подарки, готовим стол. Мусора образуется много. Поэтому мусоровозы могут задерживаться. Если жители привыкли, что вывоз мусора проходит в 1-2 дня, а из-за отставания его вывезли в 3 дня, то в этот период они делают фото, отправляют его в администрацию, что мы не оказываем услугу».
 
 
По факту же вывоз мусора происходит, просто с небольшим опозданием. В связи с этим, кировчанам следует обращаться с претензиями сначала в свою Управляющую компанию, а не в администрацию города. Стоит напомнить и правильное расположение мусорных контейнеров.

Жители дома на улице Солнечной пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в праздникиОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«От домов, детских площадок, мест отдыха должно быть не менее 20 метров и не более 100. Если в условиях маленькой застройки нет возможности выполнить это требование, то расстояния могут меняться».
 
Кстати, зачастую подъезд к контейнерам затрудняют припаркованные машины. Но тут уже остается надеяться на сознательность жильцов.


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