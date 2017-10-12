Жители дома на улице Солнечной пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в праздники

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«В новогодние дни мы все покупаем подарки, готовим стол. Мусора образуется много. Поэтому мусоровозы могут задерживаться. Если жители привыкли, что вывоз мусора проходит в 1-2 дня, а из-за отставания его вывезли в 3 дня, то в этот период они делают фото, отправляют его в администрацию, что мы не оказываем услугу».

В Кирове жители дома №39 на улице Солнечной не довольны вывозом мусора в выходные и праздничные дни. У администрации города есть объяснения.Это не "показательное выступление" перед камерами и чиновниками. К слову, они даже не знали, что в это время будут вывозить мусор. Сотрудники САХ выполняют работу по своему графику, но в праздничные дни могут происходить накладки.По факту же вывоз мусора происходит, просто с небольшим опозданием. В связи с этим, кировчанам следует обращаться с претензиями сначала в свою Управляющую компанию, а не в администрацию города. Стоит напомнить и правильное расположение мусорных контейнеров.Кстати, зачастую подъезд к контейнерам затрудняют припаркованные машины. Но тут уже остается надеяться на сознательность жильцов.