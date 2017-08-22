Дольщики слободы Новое Сергеево обеспокоены судьбой своего недостроенного жилья

В Кирове после вмешательства прокуратуры были устранены нарушения закона в сфере долевого строительства. Речь идет о новостройке в поселке Дороничи, темпы возведения которой были снижены в прошлом году. После усиления внимания надзорных органов объект был сдан в эксплуатацию. А вот участники строительства слободы Новое Сергеево до сих пор обеспокоены судьбой своего недостроенного жилья.
Татьяна Широкова вместе с супругом планировали заехать в новую квартиру в слободе Новое Сергеево еще в 2016 году. Но как только была возведена коробка их дома строительство неожиданно остановилось. Сейчас молодая семья живет у родственников, платя ипотеку за недостроенное жилье.
Строительство танхаусов в слободе «Новое Сергеево» идет около двух лет. Застройщик несколько раз переносил сроки сдачи домов, однако по сей день строительство не завершено - из 18 таунхаусов закончены всего 5. Рабочих на стройке не видно, техника стоит заснеженная.
В 2017 году проблему дольщиков слободы Новое Сергеево взяли под контроль в Правительстве Кировской области. Была инициирована проверка, в ходе которой выявили нецелевое расходование средств в сумме почти 10 миллионов рублей. Материалы были переданы в прокуратуру. По результатам до следственной проверки в отношении застройщика ООО "ТехКомСервис" было возбуждено уголовное дело. Теперь, чтобы помочь обманутым дольщикам по Закону необходимо внести их в реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
ВАСИЛИЙ МИЛИСЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для того, чтобы включить их в реестр, необходимо, чтобы застройщик в течение 6 месяцев не проводил строительство на объектах. По имеющейся информации работы проводились в октябре. Следовательно мы можем включить их в реестр только в апреле, с условием, что работы проводиться не будут».
Стоит сказать, что дома в Новом Сергеево не единственный строительный объект застройщика. Техкомсервис строит многоэтажку и на Маклина, 60. Строительство там идет и есть надежда, что после его завершения застройщик достроит дома в Новом Сергеево.
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