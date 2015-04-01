Общественники проверят вес школьных ранцев

Члены областной Общественной палаты занялись проблемой слишком тяжелых ранцев школьников. Родители некоторых учеников младших классов жалуются, что вес школьных рюкзаков превышает нормативы.
Согласно Санитарным нормам и правилам вес школьного рюкзака в 1 - 2-м классах не должен превышать 1,5 кг. В целом, вес школьного портфеля не должен превышать 10% от веса ученика. Например, в 11-13 лет безопасно переносить массу не более 3 кг. Но по факту, как правило, получается намного больше. В общественной палате изучили жалобы родителей на "перевес" учебников.
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Мой ребенок ходит в третий класс, рюкзак неподъемный. Вес ребенка 31 кг, рюкзак 7 кг, плюс сменная обувь, плюс спортивная форма. Пришлось купить рюкзак без ортопедической спинки».
Правда, в одной из районных школ все показатели оказались точно соответствующими нормам. В Общественной палате обязательно обратятся в эту школу для тиражирования уникального успешного опыта облегчения ранцев.
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Школа показала, как у них всё хорошо и замечательно. Вес ребенка 28 кг, вес рюкзака 1 кг, 800 гр., вес ребенка 37 кг - рюкзак 2 кг. 100 гр. Идеально, но вызывает определенные сомнения, что родители взвешивают своих детей и дают ровно столько с собой учебников, чтобы они соответствовали норме».
Как отметили в Общественной палате, проблему можно было бы решить, если бы в школе хранились вторые экземпляры учебников или дети пользовались электронными версиями дидактической литературы. По итогам изучения ситуации, общественники планируют обратиться с предложениями в Общественную Плату Российской Федерации.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"