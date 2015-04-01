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Новости / Общество

Общественники проверят вес школьных ранцев

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 95 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Члены областной Общественной палаты занялись проблемой слишком тяжелых ранцев школьников. Родители некоторых учеников младших классов жалуются, что вес школьных рюкзаков превышает нормативы.

Согласно Санитарным нормам и правилам вес школьного рюкзака в 1 - 2-м классах не должен превышать 1,5 кг. В целом, вес школьного портфеля не должен превышать 10% от веса ученика. Например, в 11-13 лет безопасно переносить массу не более 3 кг. Но по факту, как правило, получается намного больше. В общественной палате изучили жалобы родителей на "перевес" учебников.

Общественники проверят вес школьных ранцевНИКОЛАЙ СЕМЕНОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Мой ребенок ходит в третий класс, рюкзак неподъемный. Вес ребенка 31 кг, рюкзак 7 кг, плюс сменная обувь, плюс спортивная форма. Пришлось купить рюкзак без ортопедической спинки».
 
 
Правда, в одной из районных школ все показатели оказались точно соответствующими нормам. В Общественной палате обязательно обратятся в эту школу для тиражирования уникального успешного опыта облегчения ранцев.

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Школа показала, как у них всё хорошо и замечательно. Вес ребенка 28 кг, вес рюкзака 1 кг, 800 гр., вес ребенка 37 кг - рюкзак 2 кг. 100 гр. Идеально, но вызывает определенные сомнения, что родители взвешивают своих детей и дают ровно столько с собой учебников, чтобы они соответствовали норме».
 
 
Как отметили в Общественной палате, проблему можно было бы решить, если бы в школе хранились вторые экземпляры учебников или дети пользовались электронными версиями дидактической литературы. По итогам изучения ситуации, общественники планируют обратиться с предложениями в Общественную Плату Российской Федерации.


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