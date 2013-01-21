Коринский психоневрологический интернат победил в конкурсе новогоднего оформления

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В Кировской области подвели итоги первого конкурса новогоднего оформления социальных учреждений. Заявки на участие отправили около 70 организаций. Победителем стал Коринский психоневрологический интернат.Дед Мороз, Снегурочка и главный символ этого года — большой рыжий пес — будут украшать территорию диспансера до ближайшего потепления. Однако, совместные старания персонала и пациентов не пройдут даром — все эти скульптуры уже принесли учреждению победу в конкурсе.На создание этих фигур ушло всего несколько дней. Однако участники процесса уверяют, что получили огромное удовольствие. Большинство идей предлагали именно проживающие в интернате. Все они рады победе и уже обсуждают идеи для следующего конкурса. Только вот секретов нам так и не раскрыли.Лепку фигур из снега в учреждении практикуют уже давно. Воспитатель Марина Кибешева с большим удовольствием показывает фотографии прошлогодних скульптур. Совместная работа в сочетании с творчеством не просто развлечение, а полноценная терапия.О проведении необычного праздничного конкурса Министерство социального развития области объявило в минувшем декабре. Инициативу поддержали 68 подведомственных учреждений.