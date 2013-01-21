Коринский психоневрологический интернат победил в конкурсе новогоднего оформления
Дед Мороз, Снегурочка и главный символ этого года — большой рыжий пес — будут украшать территорию диспансера до ближайшего потепления. Однако, совместные старания персонала и пациентов не пройдут даром — все эти скульптуры уже принесли учреждению победу в конкурсе.
ВАДИМ ШМАКОВ, ДИРЕКТОР КОРИНСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Мы посмотрели положение, собрались за круглым столом, и решили участвовать. Что нужно было нам для этого? Воображение, творчество, трудолюбие, упорство и желание создавать. Решили применить методику бескаркасной лепки снежных скульптур».
На создание этих фигур ушло всего несколько дней. Однако участники процесса уверяют, что получили огромное удовольствие. Большинство идей предлагали именно проживающие в интернате. Все они рады победе и уже обсуждают идеи для следующего конкурса. Только вот секретов нам так и не раскрыли.
АНТОНИНА СЫСУЕВА, ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
«С интернета скачивали, картинки. Вот эти вот скульптуры и показывали воспитателям. Они согласовали это все, и давай мы все это делать совместно.
- Ну и как? Как эмоции? Как ощущения от победы?
- Отлично!
- Будете еще участвовать?
- Да будем!
- Уже есть идеи?
- Есть!
- Какие?
- Пока не скажу – секрет».
АННА ИВАНОВА, ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
«Ну, нам понравилось лепить из снега. Очень весело. В следующем году повторите успех?
- Да повторим. Ну, тоже что-нибудь из снега будем делать, только другое уже».
Лепку фигур из снега в учреждении практикуют уже давно. Воспитатель Марина Кибешева с большим удовольствием показывает фотографии прошлогодних скульптур. Совместная работа в сочетании с творчеством не просто развлечение, а полноценная терапия.
МАРИНА КИБЕШЕВА, ВОСПИТАТЕЛЬ:
«Развиваются и усидчивость, и мышление, творчество. Подход к работе. Они как бы проявляют свою фантазию. И вот все вот это, положительный эффект, он благотворно влияет на общее состояние и физическое и психологическое наших проживающих. Они становятся добрее, внимательнее друг к другу».
О проведении необычного праздничного конкурса Министерство социального развития области объявило в минувшем декабре. Инициативу поддержали 68 подведомственных учреждений.
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