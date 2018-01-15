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Новости / Общество

Начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении первого ребёнка

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 132 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В кировских органах соцзащиты и МФЦ начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении первого ребёнка. На какие категории семей распространяется выплата?

Кристине Тимкиной 19 лет, её первенец, Данил родился 12 января. Единственный кормилец в семье - ее муж. Выплаты на первого ребенка станет хорошим подспорьем для семейного бюджета.

Начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении первого ребёнкаКРИСТИНА ТИМКИНА:
«Если попадём, то хорошо, помощь, неплохие деньги».

А Марина Котегова еще только готовится стать матерью, срок подошел.

Начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении первого ребёнкаМАРИНА КОТЕГОВА:
«Инициатива очень хорошая в поддержку молодым семьям, но не совсем понятно, кому она будет распространяться, какие справки собирать, в какие сроки?».

И Кристина, и Марина право на выплату получат. Для этого надо обратиться в органы соцзащиты или МФЦ с заявлением. Главное условие получения - размер дохода на одного члена семьи. Он рассчитывается довольно просто.

Начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении первого ребёнкаОЛЬГА ШУЛЯТЬЕА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Размер 1,5 прожиточного минимума на 1 человека составляет 15 238 рублей. Доход рассчитывается на троих, на каждого включая ребёнка».
 
 
То есть, если суммарный доход семьи, куда входит и мамина, и папина зарплата не превышает 45 с лишним тысяч рублей в месяц на двоих, то такая семья имеет полное право на выплату. Её величина - 9 тысяч 662 рубля в месяц. Семье потребуется справка из бухгалтерии, а также подтверждение других доходов, если они имеются. Документы нужно принести в органы соцзащиты или МФЦ. Ежемесячное пособие на малыша будет поддержкой для семей с доходами ниже среднего, матерей-одиночек, студентов, неработающих граждан, а также на тех женщин, которые подумывали об аборте из-за финансовых проблем, но теперь могут пересмотреть свое решение.

Начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении первого ребёнкаНАТАЛЬЯ РОДЫГИНА, СТАРШАЯ АКУШЕРКА РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОГБУЗ "КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2":
«Я провожу доабортное консультирование, у нас есть "неделя тишины" и я знаю, что материальная сторона вопроса для мам имеет большое значение».
 
 
Как отметили в министерстве соцразвития, пока ни одного обращения на выплату по случаю рождения первенца к ним еще не поступало, но это вопрос времени, поскольку с начала 2018 года прошло всего 2 недели. Добавим, что за первые недели 2018 года в Кировской области уже появились на свет 159 малышей и среди них наверняка есть те, кто имеют право на новую выплату.


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