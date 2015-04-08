На конкурсе «Хочу делать добро» представлен проект развития паралимпийской игры Бочча

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Кировская область представляет свои проекты на Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Хочу делать добро». В номинации «Забота и внимание» участвует чепецкий проект развития паралимпийской игры Бочча.



Рабочий день программиста в детском реабилитационном центре проходит примерно так. Помимо основной работы Дмитрий Жданов на добровольной основе посвящает время пациентам. Стараясь во всем помогать персоналу.Одним из методов реабилитации здесь используют паралимпийскую игру Бочча. Она особенно полезна тем детям, которым необходимо тренировать моторику и опорно-двигательный аппарат пациентов. Кроме того, она поднимает детям на строение, а оно в свою очередь — залог успешного лечения.Отказаться от просьбы детей поиграть с ними и на своём опыте узнать, сколько силы приносит Бочча и легко ли дается новичкам - мы просто не смогли.Новичкам везет — победа за красными. А дети продолжают занятия. Автор инициативы — Дмитрий Жданов уже давно занимается волнотерством. Ради этого дела он вернулся в Чепецк из Москвы, где получил два высших образования. Куда пойти работать после возвращения даже не размышлял, так как сам является воспитанником Кирово-Чепецкого реабилитационного центра.На средства гранта в случае победы Дмитрий намерен купить еще несколько комплектов игры и развивать этот паралимпийский вид спорта и в Кирово-Чепецке и в области.В успехе не сомневаются ни руководители центра — ни сами пациенты.Посмотреть другие волонтерские инициативы и выбрать самый достойный проект можно на сайте добровольцыроссии.рф