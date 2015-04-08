На конкурсе «Хочу делать добро» представлен проект развития паралимпийской игры Бочча
СВЕТЛАНА САМАРЦЕВА, ДИРЕКТОР КОГКУСО КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
«Наш реабилитационный центр предназначен для детей. Мы оказываем помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь мы берем деток с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, заболеваниями нервной системы. Заболевания органов зрения, органов слуха».
Одним из методов реабилитации здесь используют паралимпийскую игру Бочча. Она особенно полезна тем детям, которым необходимо тренировать моторику и опорно-двигательный аппарат пациентов. Кроме того, она поднимает детям на строение, а оно в свою очередь — залог успешного лечения.
ИВАН ДУШКИН, ПАЦИЕНТ:
«Эта игра силу приносит, и меткость приносит.
- А как давно ты уже играешь в эту игру?
- Со вчерашнего дня только начал.
- Много силы принесло? Да!
- Сколько? Покажи!
- О, ни чего себе! Здорово».
Отказаться от просьбы детей поиграть с ними и на своём опыте узнать, сколько силы приносит Бочча и легко ли дается новичкам - мы просто не смогли.
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на то, что это паралимпийский вид спорта — у Боччи довольно простые правила. Участники делятся на две команды — красных и синих. И задача каждого бросить свой мяч максимально близко к белому. Ближе, чем шар соперника».
Новичкам везет — победа за красными. А дети продолжают занятия. Автор инициативы — Дмитрий Жданов уже давно занимается волнотерством. Ради этого дела он вернулся в Чепецк из Москвы, где получил два высших образования. Куда пойти работать после возвращения даже не размышлял, так как сам является воспитанником Кирово-Чепецкого реабилитационного центра.
СВЕТЛАНА САМАРЦЕВА, ДИРЕКТОР КОГКУСО КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
«Находился в нашем центре на реабилитации с трёх лет. И это замечательный человек. С огромной душой, с добрым сердцем. Конечно, основное его качество — это доброта. И Дмитрий Михайлович, видимо, пройдя сам через определенные жизненные испытания, хочет всегда помочь другим людям. Делает он это безвозмездно».
На средства гранта в случае победы Дмитрий намерен купить еще несколько комплектов игры и развивать этот паралимпийский вид спорта и в Кирово-Чепецке и в области.
В успехе не сомневаются ни руководители центра — ни сами пациенты.
ВЛАДИСЛАВ СМИРНОВ, ПАЦИЕНТ:
«Он уже давно в нее играет. Учит нас, чтобы потом нам развиваться и учить других».
Посмотреть другие волонтерские инициативы и выбрать самый достойный проект можно на сайте добровольцыроссии.рф
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!