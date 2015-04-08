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На конкурсе «Хочу делать добро» представлен проект развития паралимпийской игры Бочча

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 106 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Кировская область представляет свои проекты на Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Хочу делать добро». В номинации «Забота и внимание» участвует чепецкий проект развития паралимпийской игры Бочча.
 
Рабочий день программиста в детском реабилитационном центре проходит примерно так. Помимо основной работы Дмитрий Жданов на добровольной основе посвящает время пациентам. Стараясь во всем помогать персоналу.

На конкурсе «Хочу делать добро» представлен проект развития паралимпийской игры БоччаСВЕТЛАНА САМАРЦЕВА, ДИРЕКТОР КОГКУСО КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
«Наш реабилитационный центр предназначен для детей. Мы оказываем помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь мы берем деток с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, заболеваниями нервной системы. Заболевания органов зрения, органов слуха».

Одним из методов реабилитации здесь используют паралимпийскую игру Бочча. Она особенно полезна тем детям, которым необходимо тренировать моторику и опорно-двигательный аппарат пациентов. Кроме того, она поднимает детям на строение, а оно в свою очередь — залог успешного лечения.

На конкурсе «Хочу делать добро» представлен проект развития паралимпийской игры БоччаИВАН ДУШКИН, ПАЦИЕНТ:
«Эта игра силу приносит, и меткость приносит.
- А как давно ты уже играешь в эту игру?
- Со вчерашнего дня только начал.  
- Много силы принесло? Да!
- Сколько? Покажи!
- О, ни чего себе! Здорово».

Отказаться от просьбы детей поиграть с ними и на своём опыте узнать, сколько силы приносит Бочча и легко ли дается новичкам - мы просто не смогли.

На конкурсе «Хочу делать добро» представлен проект развития паралимпийской игры БоччаЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на то, что это паралимпийский вид спорта — у Боччи довольно простые правила. Участники делятся на две команды — красных и синих. И задача каждого бросить свой мяч максимально близко к белому. Ближе, чем шар соперника».

Новичкам везет — победа за красными. А дети продолжают занятия. Автор инициативы — Дмитрий Жданов уже давно занимается волнотерством. Ради этого дела он вернулся в Чепецк из Москвы, где получил два высших образования. Куда пойти работать после возвращения даже не размышлял, так как сам является воспитанником Кирово-Чепецкого реабилитационного центра.

СВЕТЛАНА САМАРЦЕВА, ДИРЕКТОР КОГКУСО КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
«Находился в нашем центре на реабилитации с трёх лет. И это замечательный человек. С огромной душой, с добрым сердцем. Конечно, основное его качество — это доброта. И Дмитрий Михайлович, видимо, пройдя сам через определенные жизненные испытания, хочет всегда помочь другим людям. Делает он это безвозмездно».

На средства гранта в случае победы Дмитрий намерен купить еще несколько комплектов игры и развивать этот паралимпийский вид спорта и в Кирово-Чепецке и в области.

В успехе не сомневаются ни руководители центра — ни сами пациенты.

На конкурсе «Хочу делать добро» представлен проект развития паралимпийской игры БоччаВЛАДИСЛАВ СМИРНОВ, ПАЦИЕНТ:
«Он уже давно в нее играет. Учит нас, чтобы потом нам развиваться и учить других».

Посмотреть другие волонтерские инициативы и выбрать самый достойный проект можно на сайте добровольцыроссии.рф


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