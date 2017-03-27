Кировчан призывают помочь юным пациентам санатория "Талица"

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От сердца к сердцу. Акция с таким названием стартовала в кировской библиотеке имени Любовикова. Активисты призывают кировчан помочь юным пациентам санатория "Талица".Небольшой пакет, но в нем - самое нужное. Тамара Евсеева живет неподалеку от библиотеки имени Любовикова. Про акцию "От сердца к сердцу" она узнала в центре местной активности.Организаторы акции - центр местной активности и библиотека. Они собирают помощь для Талицкого детского туберкулезного санатория.В декабре прошлого года для детей Талицы помощь уже собирали. Десятки кировчан откликнулись на призыв активистов. В основном это были те, кто проживает неподалеку от библиотеки.