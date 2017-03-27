Кировчан призывают помочь юным пациентам санатория "Талица"
- Машинки новые купили, пусть детки порадуются.
Небольшой пакет, но в нем - самое нужное. Тамара Евсеева живет неподалеку от библиотеки имени Любовикова. Про акцию "От сердца к сердцу" она узнала в центре местной активности.
ТАМАРА ЕВСЕЕВА:
«Я собрала, откликнулась. Собрала, что могла и принесла сюда. Это средства гигиены и игрушки».
Организаторы акции - центр местной активности и библиотека. Они собирают помощь для Талицкого детского туберкулезного санатория.
ИРИНА БАРАМЗИНА, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ №11 ИМ. О.М. ЛЮБОВИКОВА:
«Собрать для детишек канцтовары, книги, игрушки, предметы личной гигиены. Обратились к населению района».
В декабре прошлого года для детей Талицы помощь уже собирали. Десятки кировчан откликнулись на призыв активистов. В основном это были те, кто проживает неподалеку от библиотеки.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Акция "от сердца к сердцу" продлится до пятого марта. Организаторы приглашают принять участие не только жителей окрестных домов, но и всех кировчан».
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