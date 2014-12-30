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В Кирове на Театральной площади продолжаются праздничные мероприятия. В канун старого нового года в центре народных гуляний оказалась Лариса Добриянова.В сказочный мир с играми, конкурсами и концертом отправились кировчане, которые решили встретить старый новый год на театральной площади. Аниматоры в костюмах сказочных героев развлекали гостей. Организовали мероприятие сотрудники дворца культуры и спорта Дороничи.Не трубадурское это дело — разговаривать с журналистами, когда сказочных героев надо из темницы вызволять. Зрителям предстояло еще много испытаний и загадки разгадать и стихи рассказать и все для того, чтобы вернуть любимых героев на сцену.Добро, конечно, победило, и праздник в центре города продолжился, а кировчане встретили 2018 год официально по всем календарям и даже сказочным.