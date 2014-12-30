Старый новый год на Театральной площади
В сказочный мир с играми, конкурсами и концертом отправились кировчане, которые решили встретить старый новый год на театральной площади. Аниматоры в костюмах сказочных героев развлекали гостей. Организовали мероприятие сотрудники дворца культуры и спорта Дороничи.
АЛЕКСАНДР ПЯТИГУЗОВ, СОТРУДНИК ДК «ДОРОНИЧИ»:
«Репетировали сценарий, готовили все заранее. Происходит у нас — царь отменяет указ. Прячет всех артистов и моя...наша команда трубадура мы ищем команду — всего доброго».
Не трубадурское это дело — разговаривать с журналистами, когда сказочных героев надо из темницы вызволять. Зрителям предстояло еще много испытаний и загадки разгадать и стихи рассказать и все для того, чтобы вернуть любимых героев на сцену.
ТАТЬЯНА ВЕРБИЦКАЯ:
«Ой, замечательно, очень интересно. Хоть холодно, но позитив такой. И детям очень нравится. Да даже нам нравится».
«Здоровья любви и счастья в новом году. Всех благ. Исполнения желаний. Хороший праздник. Пришла — было плохое настроение. Сейчас поднялось до самых небес».
Добро, конечно, победило, и праздник в центре города продолжился, а кировчане встретили 2018 год официально по всем календарям и даже сказочным.
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