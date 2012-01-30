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В Кирове на Кикиморской горе прошел открытый фольклорный фестиваль Рождественские встречи

Сегодня, 15:03 | Просмотров: 117 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове на Кикиморской горе прошел открытый фольклорный фестиваль Рождественские встречи. С историей и культурой святок на Руси познакомилась Лариса Добриянова.

Фестиваль Рождественские встречи проходят в Кирове уже 11ый год подряд. Традиционно мероприятие проводится в старый новый год, но приурочено оно к неделям Святок.

В Кирове на Кикиморской горе прошел открытый фольклорный фестиваль Рождественские встречиОЛЬГА ОСТРОВСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ВЕРЕТЕНЦЫ»:
«Святки занимают 2 недели с 7го по 19е января. Называется Святочные гуляния. Мы сегодня не только песнопения Рождественские поём. Мы и колядки показываем, и сказки Рождественские показываем и на Вятских вечерках у нас побываете. Приходите в гости к нам».

Уникален это фестиваль как раз тем, что в нем отражается культура не только всей Руси, но конкретно истории и традиции древней Вятки, выраженной в народных песнях и колядках.

В Кирове на Кикиморской горе прошел открытый фольклорный фестиваль Рождественские встречиОЛЬГА КАЗАКОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ «ФОЛЬКЛОРНАЯ»:
«Это и традиционные народные песни, это есть и авторские песни наших... в данный вот момент девочки будут петь песню кировского композитора. И, конечно же, вот эти все частушки они отражают быт, настроение, нашего русского народа».

Место для проведения Рождественских встреч в этом году тоже было выбрано не случайно. Горнолыжный центр находится на Кикиморской горе — месте, о котором сложено немало легенд.

В Кирове на Кикиморской горе прошел открытый фольклорный фестиваль Рождественские встречиАНДРЕЙ МОРОЗОВ, ДИРЕКТОР ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА:
«Улица Красноармейская раньше называлась улицей Кукарской. И это, в переводе с Булгарского означает — большой ковш, красивое место. Потому что внизу течет река Хлыновка. Вятка переполняется и через Хлыновку уже затапливает эти места и здесь очень красивое образуется озеро. Вот по этому озеру в свое время приплыли корабли очень красивые, с яркими парусами. И эти корабли на самом деле никакие не ушкуйники, а корабли викингов».

Первые поселенцы постоянно сталкивались с разными проблемами - с трудом поднимались на крутые холмы набережной, паводком уносило их корабли и заготовленные бревна. Зрители знакомились с разными историями и легендами. Святочные гуляния только начались и у кировчан еще есть возможность посетить другие праздничные мероприятия.


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