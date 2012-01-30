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В Кирове на Кикиморской горе прошел открытый фольклорный фестиваль Рождественские встречи. С историей и культурой святок на Руси познакомилась Лариса Добриянова.Фестиваль Рождественские встречи проходят в Кирове уже 11ый год подряд. Традиционно мероприятие проводится в старый новый год, но приурочено оно к неделям Святок.Уникален это фестиваль как раз тем, что в нем отражается культура не только всей Руси, но конкретно истории и традиции древней Вятки, выраженной в народных песнях и колядках.Место для проведения Рождественских встреч в этом году тоже было выбрано не случайно. Горнолыжный центр находится на Кикиморской горе — месте, о котором сложено немало легенд.Первые поселенцы постоянно сталкивались с разными проблемами - с трудом поднимались на крутые холмы набережной, паводком уносило их корабли и заготовленные бревна. Зрители знакомились с разными историями и легендами. Святочные гуляния только начались и у кировчан еще есть возможность посетить другие праздничные мероприятия.