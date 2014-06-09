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- Ребята, ко мне за помощью обратился полярный медведь. Он обеспокоен состоянием экологии.

«Мусор надо убирать. Люди, надо быть экологичнее».

«Это пшено, чтобы покормить птичек. Его любят воробушки, голуби».

Юные жители Нововятского района отметили День парков и заповедников экологической акцией. Как дети готовы защищать городские парки?Состоянием экологии обеспокоен не только полярный мишка, но и школьники Нововятска. С юных лет ребята готовы встать на защиту парков и помогать природе.Еще осенью учащиеся 61-й школы вступили в экологический патруль. С тех пор, гуляя по парку, ребята обращают внимание на чистоту, заботятся о пернатых.Сегодня сотрудники дома культуры "Маяк" провели для школьников очередную экологическую акцию. Веселая викторина показала, что ребята знают, какие парки и заповедники есть в Кировской области, умеют различать деревья и растения.В начальной школе дети очень восприимчивы, с радостью отзываются на добрые дела. Организаторы экологической акции надеются, что привычка заботиться о природе останется с детьми на всю жизнь.