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Новости / Общество

Юные жители Нововятского района отметили День парков и заповедников

Сегодня, 17:56 | Просмотров: 119 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Юные жители Нововятского района отметили День парков и заповедников экологической акцией. Как дети готовы защищать городские парки?

- Ребята, ко мне за помощью обратился полярный медведь. Он обеспокоен состоянием экологии.
 
 
Состоянием экологии обеспокоен не только полярный мишка, но и школьники Нововятска. С юных лет ребята готовы встать на защиту парков и помогать природе.

Юные жители Нововятского района отметили День парков и заповедниковКАТЯ, УЧАСТНИЦА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ:
«Мусор надо убирать. Люди, надо быть экологичнее».
 
 
Еще осенью учащиеся 61-й школы вступили в экологический патруль. С тех пор, гуляя по парку, ребята обращают внимание на чистоту, заботятся о пернатых.

Юные жители Нововятского района отметили День парков и заповедниковМАРГАРИТА КРОТОВА, ОРГАНИЗАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ, СОТРУДНИК ДК "МАЯК":
«Ребята нам помогают, помогают парку: что-то прибрать, покормить птиц, построить кормушки».

Юные жители Нововятского района отметили День парков и заповедниковАНЯ, УЧАСТНИЦА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ:
«Зимой я могу повесить кормушку или в чужую насыпать корм».
 
 
 
Юные жители Нововятского района отметили День парков и заповедниковДАША, УЧАСТНИЦА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ:
«Это пшено, чтобы покормить птичек. Его любят воробушки, голуби».
 
 
Сегодня сотрудники дома культуры "Маяк" провели для школьников очередную экологическую акцию. Веселая викторина показала, что ребята знают, какие парки и заповедники есть в Кировской области, умеют различать деревья и растения.

- Сидит - зеленеет, падает - желтеет, лежит - чернеет. Что это? Правильно, лист! Молодцы!

В начальной школе дети очень восприимчивы, с радостью отзываются на добрые дела. Организаторы экологической акции надеются, что привычка заботиться о природе останется с детьми на всю жизнь.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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