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Мнение кировчан о фильме «Движение вверх»

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 128 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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История легендарной победы мужской сборной по баскетболу продолжает собирать полные залы. Посмотреть "Движение вверх" в кинотеатр "Смена" пришли и юные воспитанники кировской спортшколы. Что они думают о фильме?

Эти три секунды в концовке финального матча между сборными по баскетболу СССР и США остаются одним из наиболее запоминающихся событий 20-х Олимпийских Игр и наиболее драматичным поединком в истории баскетбола. Сборная Советского союза впервые завоевала Олимпийское "золото" обыграв до этого ни разу не проигравших американцев. Фильм об этом историческом моменте "Движение ВВЕРХ" посмотрели юные спортсмены, воспитанники кировской спортивной школы. После сеанса зарядились серьезной мотивацией на тренировки и успех.

- Они видят, как люди на высоком уровне стремятся к результатам и не просто так они их добиваются, прежде всего, даже на высоком уровне - огромный, огромный труд.
 
 
Среди ребят немало баскетболистов, поэтому за тем, как актёры исполняли технические элементы игры, наблюдали с особым вниманием.

Мнение кировчан о фильме «Движение вверх»ДИНАРА САТАРОВА, БАСКЕТБОЛИСТКА:
«Мы обсуждали это с девочками, думали, как же снимался этот фильм, ну ясно же, что они не все баскетболисты и не все умели играть. Кого-то научили и научили великолепно. Они проделали огромную работу и справились с ней на все 100%».
 
 
Этот фильм пропитан мощнейшим зарядом неподдельного патриотизма. Съёмочной группе удалось передать настроение тренерского штаба и команды перед самой ответственной игрой в их жизни. И это почувствовали зрители.

Мнение кировчан о фильме «Движение вверх»МАРИЯ МИШАКОВА, ЗРИТЕЛЬ:
«Захватывающе. Молодцы. Наши умели готовить команду - побеждать».
 
 
Да и людей далёких от баскетбола этот фильм не оставит равнодушными. Ведь тема спорта пусть и важная, но далеко не единственная. Главное в этом кино люди, их отношения и чувства.

ДИНАРА САТАРОВА, БАСКЕТБОЛИСТКА:
«Любовная линия она просто безупречна, все девочки в зале плакали и неважно русская ты или американка. Все бы плакали от такой истории».

Отличная режиссёрская работа, превосходная игра актёров и тот факт, что фильм снят на основе реальных событий о реальных людях, наших соотечественниках. Позволяет "Движению вверх" оставаться самым посещаемым фильмом в российских кинотеатрах и через несколько недель после премьеры.


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