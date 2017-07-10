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Кировские общественники организовали акцию "Опасный лед"

Сегодня, 12:00 | Просмотров: 116 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировские общественники организовали акцию "Опасный лед". Столкнулся на тротуаре с гололедом или заметил опасные сосульки, расскажи об этом всем в социальных сетях. Стать частью проекта можно сделав фотографию и выложив ее с хештегом #ОпасныйЛёд.

Дом на улице Свободы. Его должны были расселить еще летом, но тут еще живут люди. Двор вычищен от снега, а вот крыша в плачевном состоянии. Двухметровые сосульки опасно свисают. А это здание находится по соседству. Рядом - университет. Под этими сосульками проходят студенты.

Кировские общественники организовали акцию "Опасный лед"КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Подобные примеры нами замечены даже на центральных улицах. Это улицы Ленина, Московская, Октябрьский проспект, Карла Маркса и многие другие улицы».

Активисты Общероссийского народного фронта считают, что такие места должны быть известны общественности. В социальных сетях стартовала акция "Опасный лёд". В одноименной группе кировчане выкладывают свои фотографии с сосульками и гололёдом.

КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Выкладывать фотографии с хэштегом #ОпасныйЛёдКиров, #ОпасныйЛёдСлободской и т. д. для того, что бы коммунальные службы могли так же пользоваться этим ресурсом и реагировать на обращения граждан».

Если реакции не последует, то общественники передадут фотографии в надзорные органы. Отметим, что выкладывать материалы с хэштегом #ОпасныйЛёд можно и у себя на странице.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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