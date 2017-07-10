Кировские общественники организовали акцию "Опасный лед"
Дом на улице Свободы. Его должны были расселить еще летом, но тут еще живут люди. Двор вычищен от снега, а вот крыша в плачевном состоянии. Двухметровые сосульки опасно свисают. А это здание находится по соседству. Рядом - университет. Под этими сосульками проходят студенты.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Подобные примеры нами замечены даже на центральных улицах. Это улицы Ленина, Московская, Октябрьский проспект, Карла Маркса и многие другие улицы».
Активисты Общероссийского народного фронта считают, что такие места должны быть известны общественности. В социальных сетях стартовала акция "Опасный лёд". В одноименной группе кировчане выкладывают свои фотографии с сосульками и гололёдом.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Выкладывать фотографии с хэштегом #ОпасныйЛёдКиров, #ОпасныйЛёдСлободской и т. д. для того, что бы коммунальные службы могли так же пользоваться этим ресурсом и реагировать на обращения граждан».
Если реакции не последует, то общественники передадут фотографии в надзорные органы. Отметим, что выкладывать материалы с хэштегом #ОпасныйЛёд можно и у себя на странице.
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20.10.2014