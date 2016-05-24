Железнодорожный переезд в Пасегово закроют в ночь на 18 января

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Водителей автотранспорта предупреждают о временном закрытии железнодорожного переезда в Пасегово.В связи с производством работ по выправке пути в границах железнодорожного переезда 945 км перегона Лянгасово - Поздино (Кирово-Чепецкий район, село Пасегово) в период с 20.00 17 января до 04.00 18 января движение автотранспорта будет частично ограничено.С 04.00 до 06.00 18 января железнодорожный переезд будет полностью закрыт для движения автотранспорта.Водителям рекомендовано выбирать в указанное время альтернативные маршруты для движения.