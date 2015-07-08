"Скрытые патрули" продолжают следить за водителями общественного транспорта

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В Кирове продолжают работу "скрытые патрули" ГИБДД. В сфере особо внимания автоинспекторов - водители общественного транспорта.Патрульный автомобиль без специальной окраски шел в транспортном потоке по маршрутам движения автобусов и троллейбусов, а сотрудники ГАИ фиксировали все нарушения правил дорожного движения: от разговоров по телефону до опасного вождения. Также инспекторы следили за тем, использует ли водитель ремень безопасности, и как он высаживает пассажиров. Информация о правонарушении сразу передавалась ближайшему наряду ДПС, несущему службу в открытом режиме.Добавим, что к основным видам происшествий с автобусами относится падение пассажиров при высадке из салона. Эта проблема особенно актуальна зимой, во время гололёда. А недавно, при выходе из автобуса 51 маршрута водитель зажал дверями 12-летнюю девочку, она упала и получила травмы.Дружинники без повязок ДНД, как обычные пассажиры, садятся в автобусы и троллейбусы и фиксируют нарушение правил перевозки людей на фото и видеокамеры. Добавим, что в прошлом году по вине водителей автобусов и троллейбусов пострадало 54 человека, двое погибли. За нарушения правил дорожного движения в 2017 году к административной ответственности было привлечено 350 водителей и 175 должностных лиц из руководства автотранспортных предприятий.