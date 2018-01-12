Юная вокалистка из Кирова победила на международном конкурсе
Международный музыкальный конкурс "Рождественская сказка 2018” проходил в начале месяца в Санкт-Петербурге. Десятки участников представляли свои города и страны.
В этот раз победа осталась за Вяткой и нашей талантливой землячкой.
ВАЛЕНТИНА НАУМОВА, ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ КОНКУРСА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА-2018»:
«У меня эмоции очень радостные. Мы стремились к этой победе. Уже пять лет. И я очень рада. Волновалась чуть-чуть.
- Почему?
- Потому что было очень много участников. Они все были талантливые».
Пением Валентина Наумова занимается пять лет и за это время уже добилась признания. Выступала на конкурсе "Синяя птица". Только за минувший год получила звание "Гордость Вятки”, выиграла гран-при Всероссийского фестиваля "Дорога к солнцу” и завоевала множество других наград.
ТАТЬЯНА ЗАХАРИЩЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОКАЛА МБУДО «ЛЯНГАСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»:
«Я помню, что она еще сидела у меня на коленочках. И мы вместе с ней пели песенки разные колыбельные. Но у нее сразу чувствовалось, что настолько душа открыта именно для народной песни. И она иногда даже песню чувствует, как вот взрослый человек. Не надо объяснять смысл песни. Она очень хорошо понимает».
- Не напрасно ли у девушки болит сердечко.
Как выяснилось, судьба девочки могла сложиться иначе. До пения родители отдали Валентину в балетную студию.
СВЕТЛАНА НАУМОВА, МАМА:
«Мы занимались балетом, это была моя инициатива. То есть она подходила по стандартам, фигура подходила по их стандартам, но она все время напевала про себя. То есть в балете нужна сосредоточенность. А у нее все равно чувствовалось, что она поет что-то про себя. Мне уже и педагог балета сказал тоже, что попробуйте еще попеть сходить. Чтобы ребенок выбрал и определился».
Однако, и с пением было все не так просто. Сначала Валентина пошла на эстрадный вокал и только потом, увидев выступление народного коллектива, поняла чего хочет на самом деле.
ВАЛЕНТИНА НАУМОВА, ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ КОНКУРСА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА-2018»:
«Эстрадные — можно сказать они недавно. Они недавно только начались. А народные они уже очень много лет. И в народных песнях есть душа. И она учит добру».
Члены жюри конкурса отметили невероятный профессионализм юной артистки. Природные данные в совокупности с постоянными занятиями обеспечили Валентине успех. Сейчас девочка готовится к большому сольному концерту в Кирове.
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