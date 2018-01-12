Юная вокалистка из Кирова победила на международном конкурсе

Поделиться новостью:

С дипломом Лауреата первой степени вернулась с международного музыкального конкурса кировчанка Валентина Наумова. Юная воспитанница лянгасовской школы искусств поделилась впечатлениями с нашей съемочной группой.Международный музыкальный конкурс "Рождественская сказка 2018” проходил в начале месяца в Санкт-Петербурге. Десятки участников представляли свои города и страны.В этот раз победа осталась за Вяткой и нашей талантливой землячкой.Пением Валентина Наумова занимается пять лет и за это время уже добилась признания. Выступала на конкурсе "Синяя птица". Только за минувший год получила звание "Гордость Вятки”, выиграла гран-при Всероссийского фестиваля "Дорога к солнцу” и завоевала множество других наград.Как выяснилось, судьба девочки могла сложиться иначе. До пения родители отдали Валентину в балетную студию.Однако, и с пением было все не так просто. Сначала Валентина пошла на эстрадный вокал и только потом, увидев выступление народного коллектива, поняла чего хочет на самом деле.Члены жюри конкурса отметили невероятный профессионализм юной артистки. Природные данные в совокупности с постоянными занятиями обеспечили Валентине успех. Сейчас девочка готовится к большому сольному концерту в Кирове.